Sora lui Theo Rose și viitoarea nașă a lui Sasha, emoționată până la lacrimi: „Bine ai venit să ne faci lumea mai frumoasă”

„Doamne, mulțumim pentru Sasha Ioan, minunea de băiețel iubit, bobocul trandafirului nostru” Sasha, bine ai venit să ne faci lumea mai frumoasă! Ne-ai cucerit inimile instant, ne-ai pus pe obraji lacrimi de fericire!”, a scris Raluca Diaconu.

Toată familia lui Theo Rose este în culmea fericirii. Tatăl artistei a declarat că astăzi urmează să meargă la spital.



„Sunt tare fericit de acest lucru, am avut atâtea emoții! Avem program de vizită, mergem la ea la ora 15:00. (Theo Rose – n.r.) este bine, Anghel (Damian – n.r.) este lângă ea. Vom fi și noi prezenți, familia, sora ei, fratele ei, toți vom fi acolo”, a spus tatăl lui Theo Rose pentru Playtech Știri.

Invitată în cadrul unei emisiuni TV, Raluca Diaconu a vorbit despre bucuria cu care a primit vestea că va fi nașa lui Sasha Ioan:

„Sunt fericită pentru Theo, care traversează o perioadă atât de specială din viața ei. Viața ei s-a așezat frumos, ceea ce este un semn că, atunci când Dumnezeu consideră că este momentul, El așază lucrurile în cea mai bună ordine. Sunt extrem de emoționată și abia aștept să vină pe lume acest copil minunat. Sunt încântată și foarte fericită că m-au ales să fiu nașă. Mă emoționează profund și îmi aduc lacrimi în ochi când vorbesc despre asta. Îl așteptăm cu bucurie să vină pe lume sănătos”, spunea Raluca Diaconu cu doar câteva zile în urmă.

Sora lui Theo Rose, emoții înainte de a deveni mătușă



„Ești pregătită să devii mătușă”, a întrebat-o Lili Sandu pe Raluca în emisiunea , a întrebat-o Lili Sandu pe Raluca în emisiunea Vorbește lumea , cu o lună în urmă:

„Nu sunt pregătită, pentru că este o experiență nouă și pentru mine. Încerc să mă pregătesc, va trebui să învăț cântecele pentru copii. Deja, la 4 ani mi-am propus ca el să recunoască Ion Dolănescu, Maria Tănase. Nu se poate altfel. Am rugat-o pe Theo să asculte muzică bună în perioada asta, am înțeles că e important. Am mari emoții și pentru ea, pentru că trece prin perioada asta frumoasă, dar în același timp cu multe temeri, probabil, pentru că o să devină mămică”.

Raluca Diaconu a povestit și cum se înțelege cu Anghel Damian.

„Mă înțeleg foarte bine cu Anghel, îl apreciez. Este un om foarte inteligent, foarte creativ. Ne-am înțeles bine din prima clipă. Am toată admirația pentru el, pentru realizările lui. Sunt foarte fericită pentru ei doi, pentru că au o relație atât de frumoasă și pentru că s-au găsit în lumea asta. După cum bine știm, nu-i prea la îndemândă să-ți găsești sufletul pereche uneori.

„Cu toții suntem emoționonați. Este primul nepot pentru părinții mei. Am fost soră mai mare, mi-am crescut frații mai mici. Am experiență cu bebelușii. În afară de asta, eu am un grup de copii în Prahova, am 60 de elevi, cu vârste cuprinse între 4 și 14 ani ”, a mai spus Raluca Diaconu în emisiunea Vorbește lumea.