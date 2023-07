Sorinel Copilul de Aur a condus sub influența substanțelor interzise

Sorinel Copilul de Aur trece prin multe dificultăți în 2023! Recent, acesta ar fi fost bătut la un eveniment la care a fost plătit să cânte, iar acum se confruntă cu alte probleme: manelistul a fost prins de polițiști conducând sub influența substanțelor interzise.

Sorinel Copilul de Aur este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați artiști de manele de la noi din țară. Acesta se bucură de un succes incredibil în carieră, însă în ultima perioadă, pe plan personal întâlnește tot felul de dificultăți. Recent, el a fost oprit de polițiști și testat cu aparatul drug-test, care a dovedit că artistul consumase substanțe interzise înainte de a se urca la volanul mașinii sale.

Autoritățile au decis să îl trimită în judecată pe manelist și să fie cercetat în libertate, însă acesta a contestat decizia. Procurorii i-au respins cererea, iar în hotărâre se arată și motivul pentru care nu a fost aprobată:



"Solutia pe scurt: În temeiul art. 345 al. 1 şi al. 2 C. Pr. Pen., respinge, ca neîntemeiate, cererile şi excepțiile formulate de către inculpatul Alecu Cristian Sorin. În temeiul art. 346 al. 2 C. Pr. Pen., constată legalitatea sesizării instanței cu rechizitoriul nr. **** din data de 05.01.2023 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infacţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Craiova, prin care s-a dispus trimiterea în judecată, a inculpatului ALECU CRISTIAN SORIN, cercetat în stare de libertate pentru săvârşirea infracţiunilor de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau altor substanţe prev. de disp. art. 336 al. 2 C. Pen. şi deţinere, fără drept, de droguri de mare risc pentru consum propriu, prev. de art. 4 al. 1 şi 2 din Legea nr. 143/2000, ambele cu aplicarea art. 38 al. 1 C. Pen. Constată legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală în dosarul nr. **** din data de 05.01.2023 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infacţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Craiova. Dispune începerea judecății în cauza privind pe inculpatul Alecu Cristian Sorin.", se arată în hotărârea judecătorească.



Sorinel Copilul de Aur nu s-a lăsat descurajat de decizia instanței și și-a încercat din nou norocul, formululând astfel contestație împotriva încheierii judecătorului de cameră preliminară. Cererea artistului a fost respinsă ca nefondată. Ba mai mult decât atât, el trebuie să plătească și cheltuielile de judecată:

"Solutia pe scurt: Respinge ca nefondată contestaţia formulată de contestatorul-inculpat Alecu Cristian Sorin împotriva încheierii din 23.03.2023 pronunţată de judecătorul de Cameră Preliminară din cadrul Tribunalului Dolj în dosarul nr. ****. În baza art. 275 alin. 2 C.pr.pen. obligă contestatorul-inculpat să plătească suma de 200 lei cheltuieli judiciare către stat. Definitivă."



Sursă foto: Sorinel Copilul de Aur/Instagram

VEZI ȘI VIDEO