Soția lui Adrian Mutu impresionează cu frumusețea ei. Cum a pozat pentru un brand de bijuterii

Sandra Mutu arată ca o divă de la Hollywood în cele mai recente imagini postate pe rețelele de socializare. Soția lui Adrian Mutu este imaginea unui brand de bijuterii.

Fostă câștigătoare de Miss România, Sandra Mutu fascinează în continuare cu frumusețea și naturalețea ei. În vârstă de 29 de ani și mămică a unui băiețel de 5 ani, Tiago, soția lui Adi Mutu și-a impresionat fanii de pe Instagram cu imagini de la cea mai recentă ședință foto.

Coafată și machiată impecabil, îmbrăcată elegant cu o rochie cu umerii goi, Sandra pozează cu bijuterii opulente, din diamante.

Soția lui Adrian Mutu este o persoană extrem de discretă, evită să apară la evenimente mondene și postează rar pe rețelele de socializare.

“Pe Sandra am pus ochii când avea doar 15 -16 ani, și era la Miss România. Am văzut-o acolo, mi-a plăcut și am zis: ‘Ce fată frumoasă!’. Eu eram însurat atunci, aveam 30 de ani”, spunea Adrian Mutu în podcastul lui Catalin Măruță, despre prima oară când și-a văzut actuala soție.

“Are o înțelepciune de bănățeancă, o sensibilitate și o finețe incredibile pentru cei 28 de ani ai ei. Sandra e o ființă solară, se vede asta și pe cel mic, cum l-a crescut. Recunosc că sunt gelos. În șapte ani, eu cu Sandra nu ne-am certat niciodată”, a dezvăluit Mutu.