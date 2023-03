Soția lui Ed Sheeran, diagnosticată cu o tumoare în timpul sarcinii: “Mă simțeam de parcă mă înec”

Ed Sheeran este extrem de discret în ceea ce privește viața sa personală, însă acum a făcut o excepție și a vorbit despre momentele dificile prin care a trecut în ultimul an. Artistul a dezvăluit că nu stat deloc bine cu psihicul după ce soția sa a fost diagnosticată cu o tumoare în timpul sarcinii, iar cel mai bun prieten al lui a murit în urma unui stop cardiac.

Ed Sheeran le-a vorbit fanilor despre dificultățile din viața sa: acesta a dezvăluit că soția lui, Cherry, a fost diagnosticată cu o tumoare în timpul celei de-a doua sarcini, pe care nu a putut-o trata până nu a născut, pentru a nu afecta bebelușul.

Cântărețul și soția lui au ținut sarcina secretă, însă acum a mărturisit că au trecut prin momente de “spaimă, depresie și anxietate”, din cauza tumorii.

Sursa foto: PROFIMEDIA

“La începutul lui 2022, o serie de evenimente mi-au schimbat viața, sănătatea mintală și, în cele din urmă, modul în care am văzut muzica și arta. Scrierea de cântece este terapia mea. Mă ajută să înțeleg sentimentele mele. Am scris fără să mă gândesc la care ar fi melodiile, am scris indiferent de s-a întâmplat. Și în mai puțin de o săptămână am înlocuit munca de un deceniu cu gândurile mele cele mai profunde și întunecate.

În decurs de o lună, soției mele însărcinate i s-a spus că are o tumoare, fără cale de tratament până după naștere.

Prietenul meu cel mai bun Jamal, un frate pentru mine, a murit brusc și m-am trezit în instanță, apărându-mi integritatea și cariera de compozitor.

Am evoluat prin frică, depresie și anxietate. Mă simțeam de parcă mă înec, cu capul sub apă, privind în sus, dar fără să reușesc să ajung la aer”, a spus Ed Sheeran.