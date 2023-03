Soția lui Jorge a ajuns de urgență la spital! Artistul și Ramona Prodea au trecut printr-o sperietură teribilă

Soția lui Jorge a ajuns la spital de urgență. Cei doi au trecut prin clipe cumplite după ce Ramonei Prodea i s-a dezlipit retina și a avut nevoie de ajutorul medicului.

Ramona Prodea și Jorge au trecut printr-o sperietură teribilă după ce aceasta a avut nevoie de îngrijirea medicului, în urma unei retine dezlipite. Întâmplarea vine la scurt timp după ce fostul concurent Survivor Romania 2023 a suferit o operație de ruptură de menisc, în urma accidentării din Dominicană.

Într-un clip publicat pe Instagram, Jorge povestește abătut, în timp ce se întorcea de la medic cu Ramona, despre ceea ce i s-a întâmplat soției sale. Vizibil supărat, aceasta a spus că nu înțelege ce se întâmplă cu familia sa, întrucât parcurg o perioadă plină de probleme de sănătate. Pentru început, Jorge și-a rupt meniscul la Survivor, imediat după, fiica sa, Karina, s-a ales cu zgârciul dezlipit după ce a primit o minge în nas, iar acum, soția sa, Ramona, a ajuns la spital cu probleme oculare.

„Soția mea…am ajuns cu ea de urgență la spital, că i s-a dezlipit retina. E cu mine în mășină acum, suntem fericiți că totul a decurs foarte bine, însă eu cu două cârje, ea cu ochiul bandajat…Aia mică a noastră, Karina, acum câteva luni a primit o minge în nas și are zgârciul dezlipit. Mâine mă duc cu ea la ORL. Deci, suntem familia faultată. Să nu aveți impresia că viața noastră e roz, că noi trăim într-o bulă sau ceva. Avem și noi, ca toată lumea, tot felul de situații', a povestit Jorge, pe Instagram.

"My brother….păstrează balanța psihică și nu te lăsa doborât de situații asupra cărora nu ai control! Așa cum zice francezul…”it is what it is”…! Te îmbrățișez cu drag și vă doresc putere să treceți cu bine peste toate încercările vieții!", "Să fiți bine și să vă reveniți cu toții!", "Fii optimist Jorge! Toate vin, toate trec! Cred în revenirea fiecăruia dintre voi!".

