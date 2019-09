Soțul lui Blake Lively, sexy într-o campanie de promovare. Cum a reacționat actrița când a văzut fotografia

Ryan Reynolds a postat pe contul personal de Instagram fotografii din noua lui campanie de promovare penntru ginul Aviation.

"Cearcănele de sub ochi se datorează celor doi neastâmpărați care nu au vrut să meargă la culcare, chiar dacă le-am citit Winnie the Pooh și aproape jumătate din The Shining, de Stephen King", a scris acesta în descrierea fotografiei.

Blake Lively, soția lui, nu s-a abținut de la comentarii și a scris:

"În momentul de față sunt foarte fericită cu alegerile pe care le-am făcut în viață".

Aceasta a fost susținută și de sora ei, spunând că și ea este foarte fericită cu alegerile pe care le-a făcut Blake.

Blake Lively și Ryan Reynolds au sărbătorit de curând șapte ani de la nuntă și au împreună doi copii și unul pe cale să se nască.



Sursă foto: gettyimages.ro

Vezi și: Brad Pitt explică cum își face rolurile să pară atât de reale