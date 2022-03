Spioana rusoaică ce se laudă că folosește tehnici sexuale în misiunile sale. Ce a învățat la Academia Militară din Rusia

Aliia Roza este o rusoaica în vârstă de 37 de ani care se “laudă” în presa mondenă că este fost spion, dar în prezent își câștigă existența ca șefă a unei agenții de PR din SUA. Rusoaica și-a spus prima oară povestea a la James Bond anul trecut, dar a reintrat în atenția tabloidelor de când Puțin a invadat Ucraina.

Aliia pretinde că știe exact ce trebuie să facă liderii mondiali că să îl oprească pe Putin: "După părerea mea, Uniunea Europeană și Statele Unite ar trebui să se unească și să închidă spațiul aerian (de deasupra Ucrainei), în primul rând, și în al doilea rând, să facă un embargo pentru gazul și benzina din Rusia”, a spus rusoaica.

Aliia Roza s-a născut în URSS și pretinde că a fost instruită la o academie militară de lângă Moscova pentru a deveni agent secret, începând cu vârsta de 18 ani.

Aceasta spune că a învățat să folosească tehnici sexuale și de seducție pentru a se infiltra mai ușor printre “țintele” ei – traficanți de droguri sau proxeneți. Aparent, identitatea ei a fost dezvăluită în ultima misiune, așa că a fost nevoită să părăsească Rusia, iar acum trăiește în SUA.

„Când aveam 18 ani, am fost trimisă la o academie militară unde am studiat toate tehnicile speciale.

Ne-au arătat cum să seducem, să manipulăm, să convingem oamenii, cum să tragem cu diferite tipuri de arme, cum să facem arte marțiale, practic să fim un soldat perfect pe teren”, a spus rusoaica.

A fost învățată tehnici sexuale pentru a le folosi în misiuni

Aceasta a dezvăluit că a ajuns la academiei în aminitirea bunicului ei.

„Bunicul meu este un erou național al celui de-al Doilea Război Mondial și chiar și numele său este scris pe monumentul din Stalingrad. Deci este o chestiune importantă pentru familia noastră. Este o mare moștenire. Am studiat acolo și apoi am avut câteva misiuni menite să protejeze oamenii și țara de drogurile venite din Afganistan”, spune Aliia în The Sun.

Aliia a povestit că s-a numărat printre puținele femei selecte să urmeze un antrenament pentru a deveni agent special și i s-a arătat cum să-și folosească aspectul fizic la maximum.

Potrivit Aliiei, instrucția a inclus lecții specifice despre cum să efectueze un anumit act sexual: „Aș putea învăța orice femeie cum să facă un bărbat să se îndrăgostească de ea și să o ceară în căsătorie. Intrigă. Secret. Mister. Dar trebuie să fii și cel mai bun la sex. Ne-au învățat asta la academie. Nu doar ne-au spus, ci ne-au arătat. Modul de seducție este o strategie planificată și necesită timp și necesită acțiuni pas cu pas”, mai spune rusoaica.