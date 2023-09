Starea de sănătate a lui Michael Schumacher, dezvăluită de un prieten apropiat: Un caz fără speranță

Un prieten al starului F1 Michael Schumacher a risipit orice urmă de mister în legătură cu starea de sănătate a septuplului campion mondial. Roger Benoit a dat detalii într-un interviu acordat ziarului elvețian „Blick”.

Roger Benoit, un jurnalist sportiv în vârstă de 74 de ani care a fost foarte apropiat de Michael Schumacher în anii săi de glorie la Ferrari, a dezvăluit în ziarul elvețian Blick care e starea de sănătate a septuplului campion mondial de Formula 1.

Pilotul german, care și-a petrecut aproape 10 ani în comă, este îngrijit în permanență de familie la reședința lor din Elveția.

Întrebat dacă sunt semne de îmbunătățire a stării sale de sănătate, Roger Benoit a risipit orice îndoială și speranță.

„Nu. Există un singur răspuns la această întrebare, iar acesta este cel pe care l-a dat fiul lui, Mick, într-unul dintre rarele sale interviuri din 2022: Aș da orice ca să vorbesc cu tata.

Această propoziție spune totul despre ce a făcut tatăl lui mai bine de 3.500 de zile. Un caz fără speranță”, a spus reputatul jurnalist.



FOTO: Profimediaimages.ro

L-a criticat pe Schumacher când s-a întors în „Marele Circ”

Roger Benoit a dezvăluit că a privit cu un ochi critic, și a și scris pe tema asta, revenirea lui Schumacher în Formula 1, la Mercedes. Se întâmpla în 2010, iar vreme de 3 ani Schumacher nu a reușit decât o clasare pe podium cu noua echipă.

„Rezultatele mi-au dovedit că am avut dreptate”, mai spune jurnalistul, care s-a împăcat cu septuplul campion mondial un an mai târziu, la Marele Premiu F1 de la Suzuka (Japonia).

„L-am văzut pe domnul Schumacher venind. Se tot apropia, se apropia, apoi a trecut de mine. Dar după doi metri... s-a oprit, s-a întors, m-a lovit peste genunchi cu mâna și a zis: Hai să uităm tot ce a fost cândva! O vom lua de la început! Am mai tras un fum din trabuc și am spus: Bine. De atunci am început să vorbim din nou”, s-a confesat Benoit.

Michael Schumacher, în comă din 2013



FOTO: Getty Images

Germanul Michael Schumacher a suferit un accident la schi, în decembrie 2013, într-o stațiune din Alpii Francezi. Accidentul nefericit a survenit în timp ce pilotul încerca să ajute fiica unui prieten, care a părăsit traseul marcat. Schiul său a lovit o piatră și el s-a dezechilibrat. În cădere, Schumacher s-a lovit la cap. A fost conștient 4 minute, după care a leșinat.

A fost operat de două ori înainte de a fi plasat în comă indusă, din cauza leziunilor craniene. Din decembrie 2013, Michael Schumacher nu s-a mai trezit. De 10 ani, soția lui Schumacher este „prizoniera” propriilor speranțe deșarte.

Fotografii: Getty Images/Profimediaimages.ro

Vezi și VIDEO: