Ștefan Mandachi, despre conflictul cu Marian Godină: "A câștigat el"

Mandachi l-a criticat dur pe Godină și l-a acuzat că își vinde cărțile cu ajutorul hainelor de polițist, iar de cealaltă parte Godină l-a atacat și a spus că afaceristul i se adresează de la un nivel mult prea jos pentru a-l lua în seamă.

S-au desfințat unul pe altul în postări și articole pe blog, dar, la aproape un an de la neînțelegeri, Ștefan Mandachi a povestit în podcastul “ Acasă la Măruță” cum s-a petrecut totul din perspectiva lui.



“Am vrut să îl invit pe Marian Godină în filmul meu documentar „30 de ani și 15 minute”. Nu îl cunoșteam foarte bine, mi-au spus niște prieteni. A făcut niște pași curajoși în Poliție; nu a avut timp, am încheiat discuția foarte pe scurt. (…) Eu iubesc animalele, militez pentru protecția lor. M-a sunat Cristina Țopescu, Dumnezeu să o odihnească, să mă invite la emisune. Era atât de pătimașă că m-a ținut o oră la telefon. ”







“După ce a murit am făcut o postare pe Facebook (...) Atunci a făcut Godină o postare în care m-a înțepat. Eu așa am crezut, dacă m-am înșelat, îmi pare rău. Am făcut și eu o postare fără să dau nume, cum a făcut și el. După care m-a insultat teribil în data când s-a împlinit un an de la manifestul #sîeu; am dat replica, nu trebuia; nu am fost suficient de înțelept încât să tac; mi-a părut rău după; apoi am mai făcut o greșeală gramaticală, m-a înjuat o dată și nu i-am mai răspuns. A câștigat el. (...)”





Mandachi a încheiat cu sinceritate și umor:

“Nu am nimic cu el, îi doresc să fie sănătos. Nu trec cu mașina prin Brașov, sau dacă trec, stau în spate.”

