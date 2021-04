Ștefan Mandachi: " La noi invidia e o pandemie mult mai veche"

Ștefan Mandachi a făcut un gest simbolic și a "îngropat" primul metru de autostradă din Moldova, pe care l-a inaugurat în 2019.

Pentru că mulți au înțeles greșit gestul său, antreprenorul a revenit cu lămuriri pe Facebook:

"Sunteți bineveniți la “Primul metru de autostradă” de la Suceava. De doi ani de zile, terenul este utilizat exclusiv ca “muzeu” și simbol al luptei pentru construirea de autostrăzi în Moldova. Aici s-au fotografiat în doi ani peste 100.000 români. Deși prețul terenului nu este deoc mic în zonă, am decis irevocabil, de mult timp, să rămână strict un loc de “manifest”. Fiind un simbol, în jurul lui am făcut mai multe acțiuni SIMBOLICE, prin care am intenționat să punctez indiferența clasei politice față de regiunea Moldovei."





Astfel:

"În data de 15 martie 2020 (la un an de la manifestul #șîeu) am expus o furnică gigantică (pe care am plătit din buzunarul propriu 5000 euro) ca să subliniez că “un pas mic de furnică ne poate scoate din zona de confort și doar prin asumare și acțiuni mici, ca furnicile, putem convinge niște politicieni inapți să ne construiască drumurile care ni se cuvin”).

Apoi, la doi ani, respectiv în 15 martie 2021, am îngropat pur simbolic autostrada de 1 metru, ca un gest de protest, ca o metaforă, ca un manifest individual că timp de doi ani, alți politicieni ne-au “îngropat” speranțele. Când realizezi că în doi ani nu s-a mișcat un pai, oare nu ar fi util să reacționezi? Toată operațiunea ca să acoperim cu pământ zona a costat, de asemenea. Cheltuiala am suportat-o din portofelul meu, pe persoană fizică, pt. că așa am considerat că-i firesc și corect. Și acest gest a fost PUR SIMBOLIC, orice om de bună credință și cu o fărâmă de demnitate ar fi înțeles asta. Dar la noi, există mulți invidioși, în țara românească, invidia e o pandemie mult mai veche.

Unii au scris cu răutate că am “îngropat” primul metru de autostradă ca să mă delimitez de problema autostrăzii :))) ceea ce-i total neadevărat. Ar fi fost cel mai idiot gest, mai ales luând în considerare eforturile mele supraomenesti de a face cunoscută problema lipsei de drumuri. Nici gând să abandonez! Nicio milisecundă nu m-am gândit să schimb destinația acestui loc, de care mă leagă profunde amintiri și care a devenit un real loc de pelerinaj. Am marcat “aniversarea” de doi ani de la manifestul România vrea autostrăzi, acoperind cu pământ metrul de beton, și subliniind că au trecut doi ani de când politicienii ne-au îngropat și izolat din punct de vedere al infrastructurii rutiere. Apoi, la câteva zile, am curățat “petecul de asfalt” cum era și normal, iar acum, “muzeul” este deschis pentru toată lumea.

Vă aștept cu drag la Suceava!"

În aceeași postare, Mandachi face referire la filmul pe care l-a realizat, inspirat tot de te demersurile sale:

“În filmul 30/15 am explicat pe larg problema și problemele. Sunt foarte mândru de munca mea, care a fost răsplătită și cu premii. Filmul este online: www.30deanisi15minute.ro”

Și, pentru că e mereu preocupat de bunăstarea animalelor, în aceeași postare, Mandachi face și un apel special:

“Cățelul pe care l-am gasit astăzi abandonat la autostradă n-are viață lungă. Găsim un binefăcător dă-l adopte? I-am făcut o cușcă în spatele panoului “Wall of fame”, zidul pe care este scris numele tuturor donatorilor și al firmelor care au donat 2.000.000 euro în pandemie (cea mai mare strângere de fonduri și servicii inițiată de către o persoană fizică). Tel pt. adopții 0741457988.”

Pe VOYO.RO poți urmări emisiunile preferate, cu 24 de ore în avans. Vezi și noua ofertă de filme și seriale doar pe voyo.r

PE PRO TV PLUS PUTEȚI VEDEA HOW TO TIKTOK



FOTO: ȘTEFAN MANDACHI FACEBOOK/PRO TV