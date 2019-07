Stevie Wonder are nevoie de un rinichi nou. Cântărețul va face transplant la 69 de ani

Legendarul muzician a anunțat în timpul unui concert susținut la Londra că va trece printr-o operație de transplant de rinichi către sfârșitul acestui an.

Stevie Wonder (69 de ani) are probleme cu un rinichi, care nu mai funcționează la parametri optimi. Starul american, care și-a pierdut vederea la scurt timp după naștere, a dezvăluit că a găsit un donator compatibil pentru rinichiul său.

În timpul concertului pe care l-a susținut în Hyde Park, Londra, în cadrul Festivalului British Summer Time, Stevie Wonder a declarat că va lua o pauză de la muzică pentru a avea grijă de sănătatea lui.

„O să fac o operație de transplat de rinichi, în luna septembrie a acestui an. Sunt bine, am un donator. Totul e ok, am venit aici să vă dau dragostea mea și să vă mulțumesc pentru dragostea voastră”, a spus Stevie Wonder pe scenă.

Legendarul muzician va mai susține trei concerte până în momentul operației din septembrie, după care va lua o pauză. Wonder a ținut morțiș să facă el însuși anunțul, pentru a evita răspândirea unor informații eronate legate de starea sa de sănătate.