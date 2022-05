Stilista vedetelor a întrecut-o pe Rihanna. Cum a pozat cu burtica de gravidă

Sita Abellan este model, stilist și designer de bijuterii, cunoscută printre vedetele de peste Ocean. Tânăra, în vârstă de 29 de ani, este însărcinată cu primul copil, iar modul în care își expune burtica de gravidă este similar cu cel adoptat de Rihanna.

Acest lucru nu este de mirare, pentru că printre vedetele care au apelat la sfaturile stilistei se numără și celebra cântăreață. De altfel, Sita Abellan este și prietena Rihannei. Ea a apărut chiar în videoclipul unei piese, „Bitch Better Have My Money”.

Recent, stilista a distribuit pe rețelele sociale mai multe poze în care își etalează burtica de gravidă în ținute excentrice.(vezi mai multe imagini în galeria foto de mai jos)



Aflată în ultimul trimestru de sarcină, stilista nu se sfiește să poarte topuri și fuste mini, dar și pantofi cu tocuri înalte.

La sfârșitul lunii aprilie, Sita Abellan a fost protagonista unui pictorial pentru revista Numero, pozând nud.



Sita a devenit cunoscută pentru perspectiva ei ieșită din comun asupra modei, caracterizându-și stilul drept „fără limite”. Întrebată: „A cui garderobă ai fura timp de o săptămână?”, ea a răspuns fără ezitare: „A nimănui. O am pe a mea, cea mai bună!

Sita Abellan este originară din Spania, dar și-a câștigat popularitatea în SUA. Portofoliul ei de clienți include vedete precum: Billie Eilish, Kim Kardashian, Rosalía, J Balvin și alții.



Sursă foto: Getty Images, Instagram/ sitabellan

