STUDIU: Selly este cel mai cunoscut influencer din România

În cadrul Digital Marketing Forum, cel mai longeviv eveniment dedicat promovării online din România, eveniment ce a avut loc zilele aceastea în București, a fost prezentat un studiul cantitativ “Attitudes and attention towards advertising on social media”, realizat de compania iSenseSolutions.

Cunoscut de toată lumea sub apelativul Selly, Andrei Șelaru a fost desemnat “Most Famous Influencer” de catre respondentii sondajulului. El a fost urmat de nume precum: Dorian Popa, Alina Ceușan, Adelina Pestrițu etc.

”M-am bucurat foarte mult să văd rezultatul acestui sondaj. Este o confirmare clară că munca noastră din ultimii doi ani se vede și dă rezultate. Este o validare a faptului că investițiile pe care le facem la nivel de conținut si producție se văd și în feedback-ul oamenilor. Le promitem urmaritorilor noștri că vom continua cu aceeași consecvență să realizăm conținut de calitate pe YouTube, căutând în același timp să extindem și celelalte platforme, în special TikToK, mărturisește Selly.

Selly este cel mai cunoscut vlogger din România și primul din Europa care a decis să-și lanseze butonul de YouTube în spațiu în 2021. Are 3.2 milioane de abonați pe canalul său de YouTube și peste 1 miliard de vizualizări.

Cântăreț, actor și co-producător de filme (5Gang, Romina, VTM!), Andrei Șelaru a infiintat in 2019 compania Selly Media Network, care a deschis anul acesta un birou de creație și producție video în București. Selly este de asemenea co-fondator si actionar al Festivalului Beach, Please! — cel mai mare festival de muzica urbana din Romania si sud-estul Europei.

Cel mai popular influencer de la noi pregătește acum sezonul doi din serialul La muncă!, dar și alte proiecte interesante.