Suma fabuloasă investită de un model în operațiile estetice

Un model OnlyFans a dezvăluit că a cheltuit o sumă fabuloasă pe operațiile estetice.

Chloe Khan, în vârstă de 29 de ani, trăiește o viață de lux, cu super-mașini și haine de designer și își permite să își facă orice operație dorește. Tânăra susține că și-a operat aproape fiecare parte a corpului ei, inclusiv sânii, posteriorul și chiar și organele genitale.

Starul OnlyFans câștigă bani de pe platforma pentru adulți, unde are 2,1 milioane de urmăritori. Într-un interviu, potrivit dailystar, aceasta a vorbit despre intervențiile estetice. "Cât am cheltuit pe operații, oh, Dumnezeule? Aș spune un milion de lire sterline în total de-a lungul anilor. Nu doar intervenții chirurgicale, ci și extensii de păr și tratamente faciale, îngrijire a pielii și proceduri non-chirurgicale".

Vedeta de reality TV, care acum își petrece cea mai mare parte a anului în Dubai, susține că a avut două operații la sâni, precum și un lifting brazilian de fund și trei operații la nas.

În plus, ea a suferit chiar și o intervenție chirurgicală la vagin pentru a-și înfrumuseța zona intimă. Chloe este acum o creatoare populară de TikTok, unde își prezintă viața luxoasă, procedurile chirurgicale și tratamentele de înfrumusețare.

Sursă foto: Instagram