Suma incredibilă pe care o câștigă un bucătar din Sri Lanka angajat într-un restaurant din România

Au venit în România pentru un trai mai bun, iar acum au salarii la care mulți nici nu visează! Aceasta este și povestea unui bucătar din Sri Lanka angajat într-un celebru restaurant din București.

Antreprenorul Paul Nicolau, devenit foarte cunoscut pentru prima piață de pește din România, este un prim exemplu de angajator care a ales să lucreze cu srilankezi. Nu angajează bucătari români din cauza faptului că „sunt foarte dificili”, iar despre modul în care lucrează chefii veniți din Sri Lanka a vorbit chiar în cadrul unui podcast realizat de Viorel Grigoroiu.

„Bucătarii români sunt foarte buni, dar sunt foarte dificili. Eu nu mai am nervi. Când văd lucrurile macro și vreau să mă extind, nu mai am timp de fițe și figuri. Eu am timp doar de profesionalism, atât. Eu am negociat cu tine un salariu, niște condiții. Eu mi le respect și dacă sunt plecat în Sri Lanka, tu de ce nu ți le respecți cât sunt plecat.

Nu muncesc, stau la țigări … românisme. Ei, uite, bucătarii din Sri Lanka nu știu de românisme. Ei muncesc”, a spus Paul Nicolau, cunoscut de publicul larg sub numele de „Pescobar”, patronul restaurantului Taverna Racilor.

Cât câștigă un bucătar din Sri Lanka într-un restaurant din România

Transparent și foarte sincer, „Pescobar” a dezvăluit că până la acest moment a adus în restaurantele sale 82 de angajați din Sri Lanka. Salariul unui chef srilankez poate ajunge, spune antreprenorul, până la 2800 de euro sau chiar 3000 de euro.

„Sunt cuminți, curați, buni. La mine, bucătarul chef a venit pe 650 de euro și acum câștigă 2800 de euro, plus bonusuri 3000”, a dezvăluit Paul Nicolau pentru sursa menționată anterior.

Sursă foto: Instagram/Paul Nicolau