Suma uriașă pe care Andreea Tonciu a investit-o în noul ei apartament de lux:„Am luat totul de la 0”

Andreea Tonciu iubește să trăiască în lux, iar asta se poate observa cu lejeritate din postările ei din mediul online. Recent, aceasta a investit o sumă frumușică într-un nou apartament.

Andreea Tonciu este obișnuită să trăiască pe picior mare, iar acest lucru se poate observa din postările ei de pe rețelele de socializare, acolo unde le arată urmăritorilor toate achizițiile ei. Bruneta nu s-a sfiit niciodată să recunoască că îi place luxul. Dacă în urmă cu câteva luni se lăuda pe internet cu bolidul de lux pe care l-a primit cadou de la soțul ei și anunța public că se va muta în casă nouă, ei bine, a venit momentul în care Tonciu anunță câți bani a investit în apartamentul de lux în care se va muta.

Andreea Tonciu și soțul ei au achiziționat un apartament mult mai mare decât cel în care locuiesc acum, în valoare de 150.000 de euro și este situat într-o zonă foarte bună a Capitalei.

Vedeta nu vrea să se mute sub nicio formă la casă, având un motiv bine întemeiat. Andreea refuză să se mute din zona în care stă pentru că este foarte aproape de mama și de sora ei, iar cele două o ajută foarte mult în creșterea fetiței pe care o are cu Daniel Niculescu.

„Mi-am luat un apartament mai mare decât asta în care stau și am luat totul de la 0, am turnat și șapă, am luat totul de la 0. Am băgat foarte mulți bani în el, dar mai am de băgat o grămadă.

Chiar zicea și soțul meu că băgăm atâția bani în el, când puteam să ne luăm o vilă, dar mie îmi place mult aici în complexul în care stau, stăm și vis-a-vis de mama mea, iar ea mă ajută cu fiica mea, și mama și sora, de asta am vrut aici, cu toate că într-un an-doi, soțul vrea să ne mutăm”, a afirmat bruneta, pentru spynews.ro.

Sursă foto: Instagram

