Sun Challenge 2023 | Vino să alergi în Parcul Natural Văcărești pentru păsările sălbatice

Pasionații de alergare, iubitori de natură, se pot înscrie la ediția din 2023 a competiției Sun Challenge. Pe 1 octombrie sunteți invitați să alergați în Parcul Natural Văcărești și să susţineți construirea de adăposturi plutitoare pentru păsările din parc!

Pe 1 octombrie 2023, comunitatea alergătorilor din Capitală va alerga în inima Deltei Văcărești la cel mai verde eveniment sportiv din București, organizat în Parcul Natural Văcărești de Sun Plaza.

Te poți înscrie și tu la Sun Challenge 2023, pentru a alerga 5, 10 sau 20 km. Parfticiparea la eveniment se face pe bază de taxă, iar banii strânși vor fi folosiți pentru a construi locuințe plutitoare pentru speciile de păsări protejate din parc.

Ce este Sun Challenge?

Sun Challenge Văcărești este cel mai verde eveniment sportiv din București, care încă din 2018 îmbină iubirea pentru sport cu dorința de a proteja natura. Anul acesta, organizatorii și-au propus să realizeze, cu ajutorul contribuțiilor de participare din partea alergătorilor, noi adăposturi plutitoare pentru păsările și țestoasele din Parcul Văcărești.

„După ce în anii precedenti am construit o maternitate pentru țestoase (în 2019), am creat un program pentru conservarea vidrelor (în 2021) și am realizat cel mai mare traseu de alergare, lung de 10 km, în inima Deltei Vacaresti (în 2022), anul acesta ajutăm animalele din plămânii capitalei să fie și mai în siguranță”, spun organizatorii.





Parcul Văcărești este un refugiu pentru numeroase specii de viețuitoare. Acestea ar fi mai în siguranță dacă ar avea adăposturi departe de prădătorii de pe uscat. Împreună le putem proteja! Vom construi mai multe adăposturi plutitoare unde viețuitoarele își vor putea crește puii în siguranță.

După ediţia Sun Challenge din acest an vei putea admira pe numeroasele poteci din parc: cormorani, rațe roșii, stârci și țestoase ce vor beneficia de adăposturile construite în urma evenimentului organizat de Sun Plaza. Casele plutitoare construite din contribuțiile de participare din partea alergătorilor vor fi realizate din materiale sustenabile, care nu poluează mediul înconjurător.





Pentru înscrieri și informații de ultimă oră despre Sun Challenge 2023, acceseaza site-ul organizatorului.

Anul acesta Lucian Mîndruţă se alătură din nou cauzei în calitate de ambasador.