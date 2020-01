“Superman” și “The Witcher” l-au transformat în megastar. Cum arăta Henry Cavill în urmă cu 18 ani

Henry Cavill este unul dintre cei mai râvniți burlaci ai momentului, mai ales că ultimele sale roluri l-au transformat într-un megastar. Actorul în vârstă de 36 de ani a fost desemnat de-a lungul timpului cel mai sexy bărbat din lume de către diverse publicații de renume.

Blond, cu părul lung și super fit, Henry Cavill a cucerit publicul cu prestația sa din The Witcher de pe Netflix. Înainte de asta, fanii filmelor cu supereroi l-au aclamat pentru interpretarea rolului Superman în producțiile DC.

Foto: Henry Cavill, 2002, GETTY IMAGES

Puțini și-l mai amintesc însă în unul dintre primele sale roluri de succes - Contele din Monte Cristo, din 2002.

Cu un trup de zeu, parcă sculptat, este aproape imposibil de crezut că Henry Cavill a fost vreodată gras.

Actorul a vorbit în trecut despre problemele pe care l-a întâmpinat din cauza greutății sale. "Am fost gras. Am fost Cavill cel gras. După ce am obținut primul rol, în 2002, în filmul The Count of Monte Cristo, am început să slăbesc. Am pierdut mai mult de 10 kg și nu mai eram Cavill cel gras", și-a amintit acesta.





