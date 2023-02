Surpriză de proporții: Rihanna a anunțat că este din nou însărcinată, chiar pe scena de la finala Super Bowl

La numai 9 luni de când a adus pe lume primul ei copil, un băiețel, Rihanna a făcut un anunț-surpriză chiar pe scena de la finala Super Bowl. În primul ei spectacol de după ce a născut, Rihanna și-a arătat burtica în direct la tv, dând de înțeles că este din nou însărcinată. Un reprezentant al artistei a confirmat informația.

Citește și Circ total pe covorul roșu la Brit Awards. Ținutele imposibil de privit fără să îți dea o stare de disconfort

Este vestea la care nimeni nu se aștepta! Mai ales că a trecut atât de puțîn timp de la prima sarcină. Îmbrăcată într-o salopetă roșie, Rihanna și-a desfăcut fermoarul și și-a mângâiat burtica în timpul transmisiei live de la tv, care s-a văzut în toată lumea.





Rihanna și A$AP Rocky au devenit părinți pe 13 mai 2022, fiind atât de discreți în legătură cu acest subiect încât nici nu au dezvăluit până acum numele băiețelului.





Zvonurile conform cărora Rihanna și-ar dori o familie mai numeroasă circulă deja de câteva luni.Aceasta a vorbit de curând despre bebelușul ei: “Este amuzant, este fericit și… grăsun!”, a spus vedeta în revista People.

În unul dintre cele mai urmărite evenimente ale anului, Rihanna a făcut o selecție a celor mai mari hituri ale ei, incluzând și câteva fragmente controversate din piesă lui Kanye West, All Of The Lights.



SURSA FOTO: GETTY IMAGES