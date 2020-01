Sylvester Stallone nu se mai vopsește. Actorul, de nerecunoscut cu părul alb

În vârstă de 73 de ani, Sylvester Stallone se pare că își asumă, în sfârșit, vârsta, iar fanii sunt în delir. Actorul a renunțat la vopseaua de păr și și-a afizat cu mândrie noul look.

Sylvester Stallone și-a uimit fanii cu schimbarea sa de look: cu părul și barba albe, actorul arată excepțional. Fanii l-au lăudat pentru inițiativă și i-au transmis că îi stă grozav,

“Oau, ești și mai șarmant cu look-ul ăsta!”, i-a scris unul dintre fani. “Nectarul tinereții, ochi strălucitori, părul argintiu… ești de neoprit!”, a comentat altcineva.

La 73 de ani, Stallone a rămas o figură activă în lumea filmului. Anul trecut și-a luat adio de la unul dintre cele mai cunoscute personaje ale sale, John Rambo - a jucat în ultimul film din această serie celebră, Rambo: Last Blood.

"Am oasele obosite, am slăbit 6 kilograme, dar sunt mândru și recunoscător că sunt aici pentru voi. Vă iubesc pe toți așa cum am iubit fiecare secundă atunci când am jucat rolul acestui personaj uimitor..." , a scris Stallone pe rețelele de socializare după încheierea filmărilor.