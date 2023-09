Tânăra găsită fără suflare pe plaja din Mamaia este Laura Roșca, cunoscută drept DJ Lalla. Care ar fi cauza decesului

Descoperire șocantă pe plaja din Mamaia joi dimineață. Trupul neînsuflețit al Laurei Roșca, cunoscută de publicul larg sub numele de DJ Lalla, a fost găsit de un grup de sportivi ieșiți la jogging.

Un grup de persoane aflate joi dimineață pe o plajă din nordul stațiunii Mamaia au găsit trupul fără viață al femeii. Autoritățile chemate la fața locului au constatat că este vorba despre Laura Roșca, o tânără de 34 de ani din Turda (Cluj), cunoscută în lumea muzicii sub denumirea de DJ Lalla.

Femeia, identificată ca fiind Laura Roșca după tatuaje, era îmbrăcată în tricou de înot și slip, iar salvamarii au presupus că aceasta a murit înecată. De asemenea, nu s-au găsit urme de violență asupta ei.

„Mă plimbam pe malul mării și mai încolo am crezut că este un manechin și când m-am apropiat am văzut cadavrul și am sunat la 112. Speram să fie încă în viață când am sunat la 112, dar nu”, a spus una dintre persoanele aflate în grupul care a găsit trupul fetei, potrivit stirileprotv.ro.

Până la raportul medico-legal, ipotezele luate în calcul de anchetatori sunt atât un accident nefericit, cât și o crimă sau o sinucidere.



Foto: Instagram/DJ Lalla