Tatăl Andreei Bălan a ajuns de urgență la spital. Cu ce probleme se confruntă Săndel Bălan

Tatăl Andreei Bălan a ajuns la spital, după ce a întâmpinat un dezechilibru în a merge. Săndel Bălan a dezvăluit că și-a făcut mai multe controale și o serie de analize, care au ieșit foarte bine.

„Am făcut niște controale, dar analizele au ieșit foarte bine. Am simțit ceva, un dezechilibru în a merge. Am ajuns la doctor și mi-a dat ce-mi trebuie. Mi-am revenit. Asta și din cauza căldurilor”, a spus Săndel Bălan pentru Cancan.ro.

Acesta a mai precizat că nu se teme de moarte și că este un om pozitiv, în ciuda greutăților.

„Nu mi-am pus vreodată problema dacă mi-e teamă de moarte… Nu m-am gândit niciodată la moarte. Eu sunt mai optimist, așa a fost generația noastră. Cei de acum sunt prăpăstioși. Mereu am fost pozitiv. E bine să fii un om bun”, a precizat el.

Săndel Bălan a fost întotdeauna prieten cu sportul, joacă săptămânal tenis de masă. Ba mai mult, are și un aparat cu care face gimnastică acasă.

„Eu toată viața am fost un sportiv. Am făcut caiac-canoe, acum joc săptămânal tenis de masă. Merg și la competiții. Am sală la mine acasă, un aparat performant pentru gimnastică, ce solicită toți mușchii”, a adăugat Săndel Bălan.

Este bine cunoscut faptul că Andreea Bălan nu a avut întotdeauna o relație prea bună cu tatăl său, au existat momente când nu s-au văzut sau nu și-au vorbit. Cu timpul, lucrurile s-au mai liniștit, acum, Săndel Bălan merge la București să își vadă nepoatele, pe Ella și Clara, sau vin ele la Ploiești.

