Tatăl gemenelor agresate de Dan Diaconescu, primele declarații despre cazul care a alertat o țară întreagă

Dan Diaconescu a fost protagonistul unui scandal sexual uriaș, care l-ar putea aduce în spatele gratiilor, după ce a fost eliberat din închisoare în anul 2017. Fosta vedetă TV este acuzată de act sexual cu minore în repetate rânduri, dar și de prostituție infantilă.

Pe 10 aprilie 2023, în urmă cu doar o lună, reședința lui Dan Diaconescu a fost percheziționată în detaliu de polițiști. În urma cercetătilor efectuate, oamenii legii au găsit mai multe dovezi care l-au pus pe fostul prezentator TV direct în spatele gratiilor. Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța a anunțat la acea vreme că patronul postului de televiziune desființat, OTV, a întreținut raporturi sexuale contra cost cu două surori gemene minore.

„A întreţinut raporturi sexuale şi acte sexuale orale, în mod consimţit şi repetat, contra unor sume de 300-400 de lei, cu două persoane vătămate minore, surori gemene, în vârstă de 15 ani”, informează Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa.

Tot la acea vreme, avocatul lui Dan Diaconescu a susținut că fostul prezentator nu a știut vârsta gemenelor până când acestea nu l-au șantajat:

,,Dan Diaconescu a aflat că fetele erau minore după momentul șantajului”, ar fi spus avocatul.

Acum, jurnaliștii CANCAN au luat legătura cu tatăl gemenelor, care a declarat faptul că în 2016, atunci când au fost comise ilegalitățile, el nu vorbea cu fiicele sale. În acest moment, cele două gemene s-au măritat și nu mai au niciun fel de legătură cu povestea cu Dan Diaconescu:

“Da, știu despre ce este vorba, știu ce au făcut fetele mele. Am aflat de la televizor, abia apoi mi-au zis ele ce s-a întâmplat. Nu am discutat despre cazul acesta cu detalii (n.r: dosar prostituție), nu m-aș simți ok, nici nu sunt curios. Eu sunt divorțat de mama lor, m-am despărțit de ea, a fost o situație neplăcută acolo, dar nu vreau să intru în detalii. Mama lor locuiește prin Italia. Nu sunt foarte apropiat de ele, vorbim din când în când, de obicei mă caută ele. Știu că ele lucrau pe la Eforie pe plajă pe atunci, dar nu știu ce făceau, nu știu să fi avut vreo trupă de muzică, nu am auzit niciodată. Nu știu eu ce au făcut ele atunci, a fost o perioadă în care nu prea vorbeam. Dar viața lor s-a schimbat mult de atunci, acum sunt fete măritate, la casa lor, nu se mai țin de prostii”, a spus tatăl gemenelor pentru sursa citată mai sus.

