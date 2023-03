Tatăl Loredanei Groza susține că fiica sa nu are operații estetice: „Unele femei sunt invidioase”

Toți au observat că Loredana Groza s-a schimbat mult în ultimii ani, mai ales în ceea ce privește aspectul său fizic. A negat că are operații estetice, dar mulți nu au crezut-o. Acum, în ajutor i-a sărit Vasile Groza, care spune despre fiica sa că este „frumoasă de la Mama Natură” și că nu a apelat niciodată la bisturiu.

Loredana Groza, una dintre cele mai cunoscute artiste din România, a negat de fiecare dată că ar avea operații estetice, în ciuda aparențelor care o contrazic. S-a schimbat mult în ultimii ani, dar nu pentru că a investit în aspectul său, ci pentru că are gena bună, sau cel puțin așa o apără tatăl său, Vasile Groza.

„Nu am nicio operație estetică. Nu am silicoane, nu am liftinguri, nici n-aș avea timp să fac asta, chiar dacă poate, cine știe, nu sunt împotriva lor și admir femeile care încearcă să arate bine indiferent de vârstă și au curajul să se transforme, dar cred că sunt în ziua de astăzi atâtea posibilități să arăți bine fără să faci lucruri radicale”, a spus Loredana Groza la o televiziune mondenă.

În cadrul unui interviu recent, Vasile Groza a vorbit despre fiica sa și a spus, din nou, că nu și-a făcut astfel de intervenții și că nici nu are nevoie. Scriitorul susține că Loredana o moștenește pe bunica sa, care a avut trăsături de invidiat, așa că îi condamnă pe oamenii invidioși.

„Loredana nu are nicio operație estetică. Dar asa e lumea, vorbește, nu ne deranjează ce se spune. Ea așa are constituția fizică, e la fel ca mama mea. A murit la 83 de ani, dar arăta mult mai tânără. Doamne ferește, când le vezi pe unele cu asemenea sâni. Loredana are tot ce trebuie pentru un om frumos și talentat. Nu a alergat după așa ceva. Voce i-a dat Dumnezeu. Dar unele femei sunt invidioase. Dar dacă doi spun de rău, iar ceilalți de bine, e o balanță care atârnă în favoarea binelui”, a mai spus scriitorul pentru cancan.ro.

Sursă foto: Arhiva

