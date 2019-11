Tatăl lui Kylie Jenner, în bikini la 70 de ani într-o emisiune televizată

William Bruce Jenner, care s-a autodeclarat femeie în aprilie 2015 și a devenit Caitlyn Jenner, a avut o apariție surprinzătoare în cea mai recentă ediție a emisunii „Sunt celebru, scoate-mă de aici!” din Marea Britanie.

Caitlyn Jenner, care este de fapt tatăl starletelor Kendall și Kylie Jenner, a avut probleme la prima participare în show-ul televizat Sunt celebru, scoate-mă de aici! În vârstă de 70 de ani, Caitlyn a petrecut 24 de ore de groază în jungla australiană, la capătul cărora a vrut să renunțe.

Viața în sălbăticie i-a dat mari dureri de cap lui Caitlyn, care nu e obișnuită să facă duș în natură, să doarmă sub cerul liber și să mănânce rădăcini.

„Am 70 de ani și mă întreb dacă prezența mea aici este modul potrivit de a-mi petrece timpul. Ar trebui să fiu acasă cu copiii mei, să mă joc cu nepoții”, s-a întrebat Caitlyn Jenner, conform Daily Mail.

„Tatăl” lui Kendall Jenner și al lui Kylie Jenner a purtat în jungla amazoniană un costum de baie feminin, care i-a dezvăluit transformările coporale la care a fost supus pentru a-și împlini visul de a fi femeie.

FOTO: Profimediaimages.ro

Pentru a deveni Caitlyn Jenner, Bruce a început să ia hormoni de creștere a sânilor. Avea circa 40 de ani când aceștia începuseră să devină proeminenți și greu de ascuns. În cartea sa autobiografică The Secrets of my Life, Caitlyn Jenner povestește drumul lung și anevoios în a deveni femeie.

A făcut tratament pentru a stopa procesul de creștere a bărbii, și-a operat nasul și și-a îndepărtat chirugical penisul, o parte a corpului care îi era „complet inutilă”.



Caitlyn Jenner, pe vremea când nu-și declarase feminitatea (stânga). FOTO: Getty Images

Caitlyn Jenner, trei căsnicii ratate

Înainte de a fi femeie, Bruce Jenner a fost căsătorit cu Chrystie Crownover vreme de 3 ani. A divorțat și s-a căsătorit cu compozitoarea Linda Thompson, cu care are doi băieți.

Au divorțat după 5 ani, însă Bruce, care începuse procesul de transformare, s-a căsătorit cu Kris Kardashian, starul de televiziune din show-ul care poartă numele familiei Kardashian. Cei doi au împreună două fete, Kendall și Kylie Jenner. S-au despărțit în 2013 și au finalizat procesul de divorț în martie 2015.

Fotografii: Getty Images/Profimediaimages.ro

Vezi și VIDEO: Kylie Jenner și cosmeticele