Taylor Swift i-a făcut cadou 5.000 de dolari unei admiratoare. Cum a reacționat tânăra de 20 de ani

Cea mai înstărită vedetă a momentului are și o inimă imensă. Taylor Swift i-a dat aproape 5.000 de dolari americani unei studente din Canada, admiratoare a muzicii sale.

Ayesha Khurram are 20 de ani și e studentă la Universitatea Waterloo din Ontario, Canada. Admiratoare înfocată a cântăreței Taylor Swift, tânăra își va aminti pentru totdeauna ziua de luni, 12 august 2019. Artista ei favorită a răspuns apelului ei disperat de pe platforma tumblr, unde a cerut ajutor tuturor pentru a-și putea plăti studiile și chiria.

La nici două ore de la publicarea mesajului, a primit un e-mail de la Taylor Swift care a impresionat-o până la lacrimi.

„Ayesha, continuă-ți studiile, fetițo. Te iubesc. Taylor”, a scris artista în dreptul donației sale de 6.386,47 de dolari canadieni (4.828,52 de dolari americani), prin PayPal.

„Am postat un anunț că mă chinui cu plata studiilor. Două ore mai târziu am primit acest e-mail. Nu am cuvinte și nu mă pot opri din plâns. Nu mai am cuvinte și nu mă pot opri din plâns”, a scris fata pe Instagram.

Ayesha și Taylor Swift s-au cunoscut în 2018

Studenta din Canada a avut privilegiul să o cunoască pe Taylor Swift în august 2018, în timpul turneului muzical Reputation. Studenta susține că artista i-a urmărit activitatea pe rețelele sociale în ultimul an.

Ayesha Khurram. FOTO: Instagram

„Mereu îmi apreciază postările, așa că e ca și cum ar fi păstrat legătura cu mine, ceea ce este atât de ireal. Când am cunoscut-o, am întrebat-o: Ești sigură că îmi vezi postările? Iar ea a răspuns: O, Doamne, ți-am spus deja de 7 ori, iubesc blogul tău”, a declarat fata pentru eonline.com.

