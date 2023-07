Telespectatorii aleg ce văd la televizor! Kung Fu Yoga, The Other Guys sau Panic Room?

PRO CINEMA le oferă posibilitatea telespectatorilor de a alege ce văd la TV! Cei de acasă au șansa să voteze ce film vor să urmărească luni seară, de la 20:30, prin scanarea codului QR de pe ecran sau prin accesarea platformei procinema.ro/alegefilmul , unde pot opta pentru una dintre cele trei pelicule disponibile.

Aseară, în urma voturilor, a fost difuzată comedia Duplex. Săptămâna viitoare, luni, 17 iulie, cei de acasă pot alege unul dintre filmele: Kung Fu Yoga, The Other Guys - Agenţii de rezervă și Panic Room - Camera de refugiu.

Iubitorii de filme de acțiune pot opta pentru Kung Fu Yoga, o peliculă plină de suspans și adrenalină. Producția a fost un succes de box-office în China, unde a devenit cel mai profitabil film produs de Jackie Chan și unul dintre primele zece pelicule cu cele mai mari încasări din toate timpurile. Firul narativ urmărește aventura lui Jack, maestru în kung-fu și profesor de arheologie, și a echipei sale în goana după o comoară pierdută. În misiunea lor, protagoniștii au parte de multe conflicte, ambuscade și peripeții.

Telespectatorii au posibilitatea de a alege The Other Guys - Agenţii de rezervă, un film de acțiune care se concentrează pe patru detectivi, personaje interpretate de cunoscuții actori Dwayne Johnson, Will Ferrell, Mark Wahlberg și Samuel L. Jackson. Aceștia se vor afla în cursa pentru rezolvarea unei crime neobișnuite, ce pare a fi șansa lor de a se propulsa în carieră. Rămâne de văzut dacă vor reuși să dea de cap misterului din spatele asasinatului.

Cei care prefere filmele thriller pot vota Panic Room - Camera de refugiu, care urmărește povestea unei mamei și a fiicei sale care se vor muta într-o nouă casă, dotată cu o cameră de refugiu. Trei bărbați le vor tulbura liniștea și vor face tot posibilul să ajungă în spațiul în care cele două se vor adăposti.

În fiecare săptămână, cei care care votează filmul câștigător, intră automat în tragerea la sorți pentru unul dintre cele 50 de abonamente VOYO, valabile o lună. Campania se derulează între 26 iunie și 28 august, iar pentru a-și vota filmul favorit, telespectatorii pot scana codul QR de pe ecranul televizorului sau pot accesa platforma procinema.ro/alegefilmul.

Alege filmul de luni, la PRO CINEMA!