Thalia, regina covorului roșu la Premiile Latin Grammy. Ce ținute au purtat vedetele

Vedetele latino s-au întrecut în ținute la limita decenței la decernarea Premiilor Latin Grammy. Thalia a fost de departe atracția serii, însă a avut o rivală pe măsură la capitolul sex appeal – cântăreața din Chile - Cami.

În vârstă de 48 de ani, Thalia a făcut senzație la ediția din acest an a Premiilor Latin Grammy. Artista a schimbat două ținute, care mai de care mai sexy!

Pe covorul roșu, cântăreața a apărut într-o rochie roșie cu aspect plastifiat, lucios, care i-a lăsat picioarele sexy la vedere. Cu un umăr gol, asimetrică, cu o “glugă” pe jumătate de cap și cu un fel de pelerina atașată, rochia a atras toate privirile.

Pe scenă, vedeta a fost și mai sexy, într-o rochie vișinie cu multe decupaje și porțiuni transparente.

Cea mai mare “rivală” a Thaliei pe covorul roșu a fost, la capitolul sex appeal, cântăreața din Chile Cami, care a avut o ținută la limita decenței, cu multă piele la vedere :)

La eveniment și-a făcut apariția și una dintre fostele soții ale lui Marc Anthony, Dayanara Torres, fostă Miss Univers.

Și fostul lui Jennifer Lopez, Casper Smart, a fost prezent pe covorul roșu cu un look nou.

Vezi mai jos lista de câștigători:

Album of the year: 'El Mal Querer,' Rosalía

Record of the year: 'Mi Persona Favorita,' Alejandro Sanz and Cămilă Cabello

Song of the year: 'Calma,' Pedro Capó, Gabriel Edgar González Pérez and George Noriega

Best new artist: Nella

Best contemporary pop vocal album: 'El Mal Querer,' Rosalía

Best tradițional pop vocal album: 'Agustín,' Fonseca

Best pop song: 'Mi Persona Favorita,' Alejandro Sanz and Cămilă Cabello

Best urban song: 'Con Altura,' Rosalía, J Balvin, Mariachi Budda, Frank Dukes, El Guincho, Teo Halm and Alejandro Ramirez

Best urban music album: 'X 100Pre,' Bad Bunny

Best urban fusion/performance: 'Calma (Remix),' Pedro Capó and Farruko

Best rock album: 'Monte Sagrado,' Draco Rosa

Best pop/rock album: 'Cargar La Suerte,' Andrés Calamaro

Best alternative music album: 'Norma,' Mon Laferte

Best salsa album: 'Mas De Mi,' Tony Succar

Best tradițional tropical album: 'Andrés Cepeda Big Band (En Vivo),' Andrés Cepeda

Best contemporary/tropical fusion album: 'Literal,' Juan Luis Guerra 4.40

Best singer-songwriter album: 'Contra El Viento,' Kany García

Best ranchero/mariachi album: 'Ahora,' Christian Nodal

Best folk album: 'Tiempo Al Tiempo,' Luis Enrique + C4 Trio

Best tango album: 'Revolucionario,' Quinteto Ăstor Piazzolla

Best Latin jazz/jazz album: 'Jazz Batá 2,' Chucho Valdés

Producer of the year: Tony Succar

Best short form music video: 'Banana Papaya,' Kany García and Residente

Best long form music video: 'Lo Que Fui Es Lo Que Soy,' Alejandro Sanz