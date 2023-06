"The Weeknd" a cântat la Zilele Orașului Bapteni, iar internauții s-au amuzat copios: ""L-ați luat de pe Shein?"

De zilele orașului Bapteni, un bărbat îmbrăcat precum cântărețul american, The Weeknd, a susținut un concert în care a cântat celebrele sale piese, însă reacția oamenilor nu a fost cea dorită. Devenit viral pe Tik Tok, internauții s-au amuzat de ideea acestuia și s-au luat la întrecere în cele mai amuzante și ridicule comentarii. Iată rezultatul!

Dacă nu ai bani pentru original, merge și o copie - pare să se fi gândit primăria orașului Bapteni, când au chemat un bărbat îmbrăcat precum cântărețul american The Weeknd pentru a susține un concert la Zilele Orașului. Dichisit într-un costum roșu, precum cel purtat de The Weekend în videoclipul piesei "Save your tears" și cu o frizură asemănătoare, bărbatul a oferit un moment inedit cântând celebrele piese ale artistului american.

Intenția poate să fi fost una bună și, cu siguranță cei prezenți la concert s-au distrat, însă, ce a urmat după viralizarea momentului artistic întrece orice imaginație. Se pare că una dintre persoanele aflate în public l-a filmat pe cântăreț și a urcat videoclipul pe Tik Tok, lucru ce a stârnit o avalanșă de reacții. De aici până a face cele mai amuzante și ingenioase comentarii a fost doar un pas:

"Asta nu este The Weeknd este "sfârșit de săptămână", "L-ați luat de pe Shein?", "Sunteți siguri că nu e The End în loc de Weeknd?", "Asta-i “ în timpul săptămânii “, "Ăsta nu este Dă Uichend?", "E Weeknd de România", au fost doar câteva dintre comentarii.

Sursă foto: Tik Tok

