Theo Rose, 12 ore în penitenciar la filmări “O să mă mai întâlnesc cu copilul meu când va avea 18 ani!”

La o lună și jumătate după ce a devenit mămică, Theo Rose și-a reluat activitatea profesională și petrece ore în șir pe platourile de filmare. Artista este tristă că nu are mai mult timp să stea cu bebelușul ei.

Theo Rose le-a dezvăluit fanilor ei de pe Instagram că a petrecut 12 ore în penitenciarul Rahova, pentru filmările de la serialul “Clanul”.

“Eu de la 8 dimineața am filmat pentru Clanul la penitenciarul Rahova. Abia acum am terminat, au trecut deci 12 ore, a fost extraordinar și mi-a sărit și somnul fix acum când mă duc acasă. Da, e bine, că mă duc să mai stau și eu cu băiatul meu, și mâine e din nou zi de filmare. Nu la Clanul, ci la Vocea României. O să mă mai întâlnesc cu copilul meu când o avea 18 ani, la emisiunea aia în care îi cheamă pe părinții ăia care sunt plecați în străinătate”, a spus mai în glumă, mai în serios, vedeta.

Theo Rose a fost primită cu bucurie de deținuții de la Rahova, care sunt fanii ei.

“O să râdeți, dar am avut surpriza ca la penitenciar, la Rahova, să fiu foarte bine primită. Strigau băieții, deținuții, “Theo Rose, te iubim, să îți trăiască băiețelul! Salută-l pe Anghel acasă. Ce mai faci, ești cea mai tare!” Am stat cu ei de vorbă pe la geamuri, nici nu îi vedeam că aveau gratiile alea, dar băieții cu care vorbeam eu erau cu bun simt. Într-adevăr, erau și aripi de unde se auzeau lucruri ciudate și înjurături, dar locul în care am filmat noi a fost super ok. Mi-a sugerat unul dintre băieți să învăț melodia “Pușcărie, pușcărie, vedea-te-aș neagră, pustie” și o învăț”, a mai povestit Theo Rose.