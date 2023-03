Theo Rose, emoționată până la lacrimi de o întâmplare petrecută la concertul lui Jessie J: "Plângeam și eu și Anghel"

Zilele trecute, Theo Rose a participat la concertul lui Jessie J, susținut în Londra, și a împărtășit momentul cu fanii de pe rețelele sociale. Emoțiile de a-și vedea idolul și-au spus cuvântul, iar cântăreață de 25 de ani a izbucnit în lacrimi în timpul unei piese interpretate de cântăreața britanică.

Concertul lui Jessie J a avut loc pe 27 februarie, într-un pub din Londra, iar Theo Rose și partenerul ei, Anghel Damian, s-au numărat printre spectatori. Încântată să-și vadă idolul, care i-a influențat stilul muzical, artista a simțit nevoia să împărtășească această experiență cu fanii de pe Instagram:

„Am fost aseară la Jessie J la concert și am înțeles un lucru. Cu asta am plecat, e cel mai important și mi-am dorit să vi-l spun: aveți grijă ce idoli vă alegeți, pe cine vă irosiți timpul petrecut în online, că mare parte din el este un timp irosit. Chiar și la mine, eu stau o grămadă pe telefon. Dar dacă e ceva ce nu o să regret niciodată este că, în copilărie am petrecut săptămâni întregi studiind-o pe Jessie J, căutând absolut orice material existent cu ea în mediul online. Aseară am trecut prin toate stările, cu ea, împreună. Pe lângă faptul că e coincidența asta cu sarcina, am fost mândră de ea, mândră rău. Nu am auzit așa un performance live, improvizat. Erau repetate piesele, dar mult din ce făcea ea era pe loc. A fost atât de spontană, atât de amuzantă, caterincă, sinceră, reală, adevărată. Am bocit în ultimul fel și dacă nu erau oameni în jurul meu boceam tare, cu sunet, de la început până la sfârșit, așa tare m-am bucurat pentru ea. Sunt mândră de idolul pe care mi l-am ales”, a declarat Theo Rose într-un story postat pe contul ei de Instagram.

Mai mult decât atât, Theo Rose a mărturisit că a început să plângă în timpul uneia dintre piesele cântate de Jessie J, o melodie intitulată Sunflower, scrisă special pentru copilul ei, cântăreață britanică pregătindu-se să devină mamă pentru prima oară în curând, asemenea lui Theo Rose.

"I-a scris o piesă copilului ei. Se numește "Sunflower". Plângeam și eu și Anghel", a dezvăluit Theo Rose pe Insta Story.

Sursă foto: Instagram