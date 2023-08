Theo Rose, filmări pentru sezonul trei din Clanul la Penitenciarul Rahova! Vedeta a împărtășit experiența și cu fanii

Au trecut doar câteva luni de când a devenit mamă, dar s-a întors deja pe platourile de filmare! Theo Rose face parte din proiectul Vocea României și filmează pentru cel de-al treilea sezon din Clanul, iar de curând a trăit o experiență aparte!

Viața îndrăgitei Theo Rose s-a schimbat radical de când a venit pe lume băiețelul ei, Sasha. Acum are mai multe responsabilități, mai ales că a fost nevoită să se întoarcă și la proiectele pe care le are. Vocea României și filmările la sezonul 3 din serialul Clanul se numără printre ele, dar artista face față cu brio tuturor provocărilor și, în plus, nu uită să împărtășească cu fanii săi experiențele de care are parte.

Cele mai recente filmări la care a participat și frumoasa artistă au avut loc la Penitenciarul Rahova, acolo unde e luat contact pentru prima oară cu lumea deținuților.

„Sunt cu Sasha. Doarme în leaganul electric și mă uit cum îi ies picioarele din el deja. E așa cuminte și bun… și e si norocos. Ne-a adunat pe toți în jurul lui și toată familia îl iubește și vine să petreacă timp cu el”, scrie Theo Rose.

Am început lucrul pentru @vocea_romaniei și avem o echipă de o să ne doară inima la fiecare pierdere. Ne-am întâlnit cu ei zilele trecute și nu-mi vine să cred ce voci am adunat în jurul nostru. Sunt în extaz pentru momentele pe care le pregătim și recunoscătoare pentru încrederea lor.

Am filmat pentru Sezonul 3 @clanulserial. Am fost două zile la Penitenciarul Rahova și am avut parte de o experiență extraordinară. În primul rând că am filmat secvențele mele preferate cu Vera și în al doilea rând că am fost primită cu dragoste și urări de bine pentru mine și familia mea. Am vorbit cu ei și am râs mult. Data viitoare mi-am propus sa le și cânt ceva, poate le mai alină dorul de casa. Oboseala nu mai e așa neplacută de când cu Sasha”, a fost mesajul transmis de cântăreață, pe contul său de Instagram.



Sursă foto: Theo Rose/Instagram

