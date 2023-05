Theo Rose, imagini amuzante din spital. Cum a reacționat când a auzit bătăile inimii bebelușului

Deși mai sunt doar patru săptămâni până la naștere, Theo Rose a rămas extrem de activă, atât pe plan profesional, cât și personal și împărtășește fiecare moment cu fanii de pe rețelele sociale. Recent, aceasta s-a dat la un control pentru sarcină și a filmat întregul moment, amuzandu-și urmăritorii de pe Tik Tok. Iată despre ce este vorba!

Aflată pe ultima suta de metri, Theo Rose se pregătește intens pentru momentul în care va deveni mamă. De curând, aceasta a fost la un control pentru monitorizarea bebelușului, care s-a lăsat cu râsete pentru artistă, dar și pentru fanii de pe Tik Tok, care au putut vedea momentul.

Întrucât la control, artista a putut asculta bătăile inimii bebelușului, aceasta a asemănat sunetul cu ritmul unei sârbe, deoarece bătăile erau mai rapide și neobișnuite. Uimită, aceasta și-a întrebat medicul de ce face așa copilul și a început să cânte versurile unei sârbe.

„Zici că e ritm de sârbă.(...) De ce face așa? (n.red.: Se shimbase sunetul bătăilor inimii)”, a spus Theo Rose, în videoclipul postat pe TikTok.

Theo Rose își dorește să nască natural

Mai sunt patru săptămâni până ce Theo Rose va deveni mamă, cel puțin asta este termenul dat de doctor. Emoționată, ca de fiecare dată când vorbește de copilul ei, Theo Rose a dezvăluit cum a ales să nască, recomandările medicului, dar și despre stările care o încearcă în această perioadă, având în vedere că este atât de aproape să-și țînă copilul în brațe.

"Eu m-am hotărât la naștere naturală, doar că mi s-a spus de curând că trebuie să iau în calcul și varianta de cezariană, pentru că am un copil foarte mare. Are trei kilograme, ideea e că e foarte osos, are oasele foarte mari, că mi s-a explicat, problema e că are oasele lungi, e poziția în care stă. E cu capul în jos, pregătit". "Există și teama de naștere, de durere, nu sunt relaxată cu niciuna dintre ele (n.r variantele de naștere). Am emoții apoi și după naștere, în legătură cum o să fac eu cu bebelușul, cum o să mă descurc, deși mie întotdeauna mi-a plăcut să mă bag, să iau bebelușîi în brațe, să îi schimb și mi-au plăcut întotdeauna bebelușii foarte tare. Dar așa și de ce sentimente o să mă încerce, pentru că e o prezență nouă, dar permanentă din momentul ăla în viață ta și abia l-am așteptat, adică sunt convinsa că abia din momentul ăsta nu o să mă mai plictisesc vreodată".

