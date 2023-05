Theo Rose, la cumpărături în luna a opta de sarcină. Cât a costă căruciorul pentru Sasha, băiețelul ei

În doar câteva săptămâni, Theo Rose va deveni cea mai nouă mămică din showbizul autohton. În timp ce așteaptă să își țină în brațe copilul, artista pregătește totul în detaliu, așa că a ales deja căruciorul pentru bebeluș, iar suma pe care a investit-o este incredibilă!

Printre proiecte, filmări și concerte, Theo Rose se pregătește să aducă pe lume și primul său copil, un băiețel care va purta numele Sasha Ioan. Emoționată și agitată, artista a dezvăluit de curând că are anumite temeri legate de sarcină, lucru perfect normal având în vedere că este prima dată când trăiește astfel de momente.

De curând, frumoasa actriță din serialul fenomen „Clanul” a fost la cumpărături, iar pentru bebelușul care va veni pe lume în scurt timp a luat deja un căruț de lux, dar și alte acesorii pentru călătorii. Nu s-a mai uitat la bani, căci este vorba despre copilul ei, așa că a scos din buzunar doar pentru cărucior aproape 16.000 de lei. (Vezi în galeria de mai jos cum arată căruciorul de lux).

Theo Rose: „Am ales să pozez mai deocheată”

Theo Rose a renunțat la sutien într-un pictorial de-a dreptul fenomenal. Artista, însărcinată în opt luni, a scăpat de inhibiții și i-a surprins pe cei care o urmăresc cu o serie de fotografii incendiare, în care își etalează cu mândrie burtica.

„N-am fost o cochetă în timpul sarcinii. M-am îmbrăcat în haine largi și rare au fost zilele când m-am aranjat puțin, în afară filmărilor și concertelor. Și atunci pentru că n-am vrut să înspăimânt pe cineva.

Există zile când radiezi, într-adevăr dar și zile când arăți aproape a vârcolac, adusă de spate, cu o față acră și multe iritații pe ea. Așa că în conformitate cu salturile hormonale aferente perioadei, prietenii mei m-au machiat, m-au îmbrăcat și m-au ajutat să mă transform în fel și fel și să îmi creez niște amintiri demne de revistele din afară. Că tot acolo am mai văzut poze de astea. Și n-am vrut în nicio revistă dar eu le am pregătite pentru când or vrea să își amintească de mine la tinerețe.

Am ales să pozez mai deocheată însărcinată fiind pentru că e pentru prima dată când au răsărit niște forme și la mine… dacă te uiți dintr-o parte. N-am cui să arăt pozele astea decât vouă. Mai am. Mai las și pentru zilele următoare”, a scris Theo Rose pe Instagram.