Theo Rose, look inspirat de Jennifer Lopez la filmările de la Vocea României. Cum arată vedeta

Jennifer Lopez reprezintă un model de inspirație pentru multe vedete din showbizul autohton. De la coafuri și machiaje până la ținutele ei spectaculoase, diva latino este o adevărata muză pentru make up artiști, hair stylisti și vedete.

La filmările pentru noul sezon Vocea României, Theo Rose a impresionat cu o coafură pe care Jennifer Lopez a etalat-o de curând pe rețelele de socializare. Atât Theo, cât și diva latino au avut părul prins într-un coc și și-au împletit două șuvițe ca să le încadreze fața.

Cântăreața este foarte atentă la aspectul său fizic și își dorește întotdeauna să arate impecabil. Theo Rose merge la sală pentru a fi în cea mai bună formă.

„Vreau să îmi dau interesul. Un corp am, o viață am. Sunt tânără, acum sunt de făcut lucrurile astea. Nu yoga, pilates, din astea în alte limbi. Nu pot să fac yoga, meditații, pentru că nu îmi stă mintea în loc, eu mă gândesc la 30 de lucruri. Mă duc la aparate. Nu te gândi că mă duc și fac cu greutăți mari. Are grijă antrenorul să nu îmi dea mai mult decât pot să duc. Adică fac acolo de bun-simț astfel încât să fiu tonifiată. Nu vreau să mă fac vreo culturistă. Alți oameni au impresia că mă duc să slăbesc. Ce să mai slăbesc? Vreți să dispar? Ce vreți să fac?”, spunea cântăreața pentru ego.ro.