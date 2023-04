Theo Rose, mai îndrăzneață decât Rihanna. Ținutele ultra sexy în care și-a etalat burtica: Nu am nicio limită

Theo Rose a făcut cea mai sexy ședință foto de până acum, în ipostază de viitoare mămică. Artista a luat-o pe urmele Rihannei și a ales cele mai îndrăznețe outfituri pentru a-și etala cu mândrie burtica.

Vedeta, care are mai puțin de trei luni până va naște, a spus că și-a dorit ceva memorabil și îndrăzneț.

Vezi imaginile în GALERIA FOTO!

“Am făcut niște poze îndrăznețe. Am râs cu ăștia la final, pentru că eu nu am vrut să fac poze de gravidă, deși îmi place să văd la alte fete. Eu nu mă regăsesc, pentru că eu nu sunt foarte elegantă și m-aș fi uitat la pozele alea și nu m-aș fi recunoscut. Și am zis că dacă tot fac chestia asta pentru mine ori găsesc o idee îndrăzneață, ori nu mai fac deloc”, a spus Theo pe Instagram.

Theo Rose s-a inspirat de la o influencerita și s-a bucurat de fiecare clipă. “Am găsit niște idei pe net la o fată pe care o urmăream, le-am arătat ideile și am construit pe baza lor. Le-am zis că eu nu am niciun fel de limită, hai să pozăm, pentru că nu se știe niciodată dacă eu o să mai arăt așa. Hai să facem frumos, să îmi amintesc și eu de mine când am arătat cât de cât, a om”, a spus vedeta.

Artista nu se teme de reacțiile fanilor, care ar putea considera imaginile prea… îndrăznețe.”Ești pregătită de ce o să îți facă lumea pentru pozele astea? Da, o să se bucure pentru mine că ei știu câte am pătimit”, a glumit Theo.