Theo Rose, mesaj special pentru fiul ei, Sasha Ioan. Artista i-a dedicat piesa "Nu mă mai despart de tine", a Doinei Spătaru

La două săptămâni de la nașterea fiului ei, Sasha Ioan, Theo Rose i-a făcut o dedicație specială pe rețelele sociale. Artista a interpretat piesa "Nu mă mai despart de tine" a Doinei Spataru, și a făcut un colaj cu momentele emoționante de la nașterea băiețelului ei.

De când a devenit mamă, Theo Rose este în culmea fericirii. Prețuiește fiecare moment petrecut cu băiețelul ei, Sasha și este recunoscătoare pentru tot ceea ce i se întâmplă. Acest lucru a vrut să-l transmită și fanilor ei de pe rețelele sociale, publicând un clip cu diferite momente din noua ei viața ca mamă.

Cântăreața a interpretat piesa "Nu mă mai despart de tine" a Doinei Spataru și i-a dedicat-o fiului ei, într-un filmuleț emoționant, care a redat fiecare clipă de la naștere, de la prima întălnire a acesteia cu Sasha, până la sosirea membrilor familiei, binecuvântarea preotului, precum și întâlnirea dintre copil și tatăl acestuia, regizorul Anghel Damian.

"Acest cântec este al Doinei Spataru. L-am iubit atât de tare că am așteptat cel mai fericit moment din viață mea că să-l pun ca fundal. Așadar, Sasha - Ioan și primele lui momente de viață, în atenția celor care s-au bucurat de bucuria noastră.

Mulțumim, Doamne, pentru tot! Iar vouă, tuturor, vă dorim ce trăim noi! Acest clip a fost montat de mine. Momentele că acestea sunt de fapt cel mai simplu de redat în imagini daca ele spun un adevăr. Acesta este adevărul nostru. Singurul.", a scris Theo Rose în descrierea filmuletului publicat pe Instagram.

Imaginile alese, cât și vocea lui Theo Rose i-a emoționat pe urmăritorii acesteia, care au copleșit-o cu mesaje:

"Am plâns", "Așa de fericti să fiți întreaga viață", "Ce emoționant, să vă trăiască", "Nu am trăit încă sentimentul de a fi mamă, dar am ascultat cu drag și am vizionat clipul cu lacrimi în ochi... sunteți minunați! Ai o familie de nota 10".



Sursă foto: Instagram

Vezi și: