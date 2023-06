Theo Rose poate naște în orice moment! Ce mesaje a lăsat pe Instagram

Theo Rose mai are foarte puțin până când își va putea strânge băiețelul în brațe.

Cu sinceritate însă, a mărturisit la secțiunea Story pe Instagram:

„Nici nu vă mai zic că n-am stat acasă, că nici nu vă așteptați la altceva. Am fost la control și mi-a zis doamna doctor că pare că mai vrea să stea. Am zis: da? Foarte bine, că și așa mai avem o chestie de filmat și i-am zis că nu mai apuc să filmez, că nasc.", a povestit Theo Rose pe Instastory.

Artista a postat și o poză în care apare nerăbdătoare, cu mesajul scris: "Nu.Nici azi."



Theo Rose își dorește să nască natural și mărturisea tot pe Instagram, în urmă cu ceva vreme:

„Îmi mai e frică, da. Am zile când mă mai tem. M-am hotărât să nasc natural. E o experiență diferită pentru fiecare femeie. Unele trec ușor prin asta, altele au un travaliu lung și dureros, acum Dumnezeu știe cum o fi. Am și zile în care sunt curajoasă și zic: ‘Bă, mai bine suport câteva ore travaliu și după aia mă refac și pot să-mi continui viața, mai ales că eu am problema aia cu operațiile, nu m-am operat niciodată de nimic și-mi doresc foarte tare să trec prin experiența asta fără operație, că nu vreau. Pot să evit, vreau să evit. Dar vedem ce-o fi."

