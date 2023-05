Theodor Andrei, acuzat că a profitat de banii primiți pentru Eurovision! Ce a făcut artistul pentru iubita sa

Participarea României la Eurovision 2023 a fost considerată un adevărat eșec, după ce piesa interpretată de reprezentantul nostru, Theodor Andrei, nu a luat nici măcar un punct. Controversele au continuat și după ce s-a aflat suma cheltuită pentru prestația cântărețului. Iată ce acuzații i se aduc!

Theodor Andrei are 18 ani și a fost reprezentantul României la Eurovision, anul acesta. Artistul a cântat piesa „D.G.T (Off and on)”, cu care a câștigat selecția națională, însă la marele concurs nu a primit nici măcar un punct, stârnind astfel o mulțime de controverse în rândul românilor. Situația a devenit și mai dezbătută după ce s-a aflat suma pe care a investit-o TVR în participarea tânărului la concursul din Liverpool, acolo unde s-a afișat și cu iubita sa.

Banii cheltuiți din surse publice și faptul că presa internațională l-a criticat aspru pe Theodor Andrei au stârnit un adevărat scandal la noi în țară. Mai mult decât atât, tânărul a fost acuzat că a profitat de suma pe care a primit-o pentru Liverpool ca să își ducă iubita „în vacanță”.

Diana Maria Colea, partenera tânărului, a avut rolul de dansatoare, însă pe scenă a apărut doar câteva secunde. Revoltați, românii au lăsat tot felul de comentarii negative:

„A băgat-o în show ca pretext s-o plimbe și pe ea până la Liverpool. Oribil moment!“, „Trebuia justificată prezența iubitei în delegație“, au spus două persoane, potrivit Impact.ro.

TVR a publicat suma plătită pentru taxa de participare din acest an, mai exact 180.170 euro, la care s-au adăugat și alte tarife. În total, pentru a-l trimite pe Theodor Andrei la Eurovision, s-au cheltuit, din bani publici, aproximativ 400.000 de euro.

