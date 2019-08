“Thor” și fratele lui – la proba adevărului. Cum arată abdomenele lor în realitate, fară Photoshop

Frații Hemsworth sunt, fară îndoială, cei mai fit frați de la Hollywood. Chris și Liam muncesc însă din greu pentru trupurile lor sculptate și petrec ore în sir în sala de fitness. Rezultatele sunt însă pe măsură!

Chris și Liam Hemsworth au fost surprinși de paparazzi în vreme ce făceau surf în Australia lor natală. Dacă în ultimul Avengers interpretul lui Thor este grăsuț și cu burtică, în realitate Chris este exact opusul – este practic numai fibră!

La bustul gol, actorii arată ca și cum ar fi photoshopati: six pack-urile lor arată impresionant. Adevărul este că pozele sunt needitate, iar frații chiar arată atât de bine și în realitate.

Pentru rolurile sale, în care aspectul fizic e extrem de important, Chris Hemsworth e supus constant unui regim de viață strict, pentru a slabi sau a căpăta masă musculară în funcție de personajele pe care le joacă. În "Thor" trebuia să arate ca un semi-zeu, iar pentru "In the heart of the sea" a slăbit enorm și a consumat doar 500-600 de calorii trei luni.

Chris Hemsworth vă juca într-un film dedicat fostului mare campion de wrestling Hulk Hogan. Pelicula, realizată de Netflix, va avea scenariul și regia semnate de Scott Silver și Todd Phillips, care au lucrat împreună la The Joker (cu Joaquim Phoenix).