Tiberiu Ioana, producătorul general al filmului Băieți Deștepți, primele declarații despre cel mai așteptat film al toamnei

Tiberiu Ioana joacă unul dintre personajele principale din filmul Băieți Deștepți, un nou film de acțiune-comedie în regia lui Igor Cobileanski, care va fi distribuit în cinematografele din toată țara începând din 13 octombrie.

Tiberiu este și producător general al lungmetrajului care aduce pe marile ecrane o mulțime de nume mari ale entertainment-ului, spre deliciul publicului. Astfel, toamna aceasta îi vom vedea în Băieți Deștepți pe Alex Velea, Ruby, Olimpia Melinte, Vali Vijelie, Johny Romano, Silviu Mircescu, Dan Bursuc și mulți alții.

Băieți Deștepți este un film de acțiune-comedie care îi are în prim-plan pe Leo, Alex și Costi, o echipă de polițiști suspendați ce sunt chemați înapoi la datorie pentru a investiga un baron local al drogurilor, Narcis, cu care au o istorie îndelungată. În mijlocul acțiunii înflorește o surprinzătoare poveste de dragoste între Leo și Lara, mâna dreaptă a traficantului. Vor reuși oare cei trei polițiști să îl captureze pe Narcis? Răsturnările de situație spectaculoase, scenele de acțiune pline de adrenalină, trădările neașteptate, umorul și încurcăturile celor trei polițiști simpatici fac din film o experiență de neratat.

Tiberiu, publicul te poate vedea în noul film Băieți Deștepți, care intră în cinematografe din 13 octombrie. Cum ai ajuns să faci actorie?

La actorie visam de multă vreme. M-a pasionat de mic copil, chiar am urmat cursuri de actorie, iar mulți ani mai târziu, iată, am reușit să îmi îndeplinesc acest țel. Alături de câțiva prieteni am reușit să facem primul film, „Zăpadă, ceai și dragoste”.

Ești totodată și producătorul filmului Băieți Deștepți, iar scenariul a fost scris după o idee de a ta... Cum împaci atâtea roluri?

Pentru mine nu este atât de greu atâta vreme cât fac cu pasiune ceea ce fac. Consider că atunci când iubești ceea ce faci, nu muncești nici o zi în viața ta. Este adevărat că jonglez cu mai multe roluri pentru acest film, ideea a venit de la mine, sunt totodată producător și joc un personaj central. Însă îmi place atât de mult să mă implic, să absorb cât mai multe de la colegii mei, să muncesc pentru ca rezultatul să fie unul cu care să ne mândrim toți cei implicați în proiect. De asemenea, faptul că sunt înconjurat de profesioniști la acest film mă ajută enorm. Și pe această cale vreau să și mulțumesc întregii echipe implicate în realizarea filmului Băieți Deștepți. Abia aștept să ajungă la public!

Ce rol ți s-a părut mai solicitant: producător sau actor?

Și producția și actoria vin cu provocările lor specifice, nu mi s-a părut niciuna prea solicitantă pentru că, așa cum spuneam, îmi place mult ceea ce fac. Și chiar îmi doresc să merg în continuare pe această cale, să produc și să joc în filme.

Ești unul dintre protagoniștii filmului și joci alături de nume consacrate ale ecranului...ai avut emoții?

E normal să ai emoții când joci alături de nume grele ale actoriei din România, dar toți oamenii au fost foarte deschiși, m-au ajutat, iar asta m-a făcut să trec mai ușor peste emoțiile de rigoare.

Cine ți-a fost „mentor” într-ale actoriei?

Nu mi-a fost nimeni mentor, pot spune că înainte de „Zăpadă, ceai și dragoste” m-a ajutat mult doamna Adriana Trandafir, iar pentru „Băieți Deștepți” m-am pregătit de câteva ori cu domnul Radu Gabriel. Pe set m-a ajutat foarte mult Cristi Iacob, la ambele filmele. Un om de milioane!

Cum te-ai pregătit pentru rol și cum ai reușit să intri în pielea personajului?

Am o tehnică în care nu intru de fapt în pielea personajului, ci încerc să adaptez personajul la trăirile mele, în ideea de a fi eu dar în altă ipostază. Asta mă ajută să fiu natural când se striga „rec” pe platou.

Sunt asemănări între tine și personajul pe care îl joci?



Trebuie să recunosc că sunt câteva asemănări între mine și personajul din film, în special atracția pentru femei frumoase.

De ce ar trebui să meargă lumea la cinema să vadă filmul Băieți Deștepți?

Consider că lumea trebuie să vadă filmul Băieți Deștepți pentru că este primul film de acțiune românesc cu un strop de umor, care repetă o realitate din ce în ce mai prezentă a societății noastre. Eu cred că filmul ăsta va trezi multă lume la realitate.

Te poți lăuda cu încă un film în portofoliul tău, Zăpadă ceai și dragoste...Acesta a fost primul tău proiect în zona de film?

Da, acesta a fost primul meu proiect în zona aceasta, l-am făcut alături de câțiva prieteni: Liviu Vârciu, Cătălin Bugean, Andreas Petrescu și a mers foarte bine, pot spune că a fost un succes. Mă bucur că am făcut parte din el. Acum am ales să merg pe calea mea, cu primul meu film pe cont propriu.

Ce alte filme pregătești?

Anul viitor, în martie, voi apărea într-o minunăție de film, o capodoperă din punctul meu de vedere, „K fetele”, în regia Camieliei Popa, cu o distribuție excepțională: Maia Morgenstern, Adriana Trandafir, Marian Râlea, Aura Călărașu, Emil Rengle, Lora, Luis Gabriel, multe nume cunoscute. Recent am încheiat filmările pentru acest film și abia aștept să îl văd la cinema!

Alături de actorii ce îi interpretează pe cei trei polițiști, protagoniștii filmului, Tiberiu Ioana, Sergiu Costache și Silviu Mircescu, pe marile ecrane o vedem pe Olimpia Melinte în rolul Elenei, coordonatoarea echipei polițiste, dar și pe Cristian Iacob, de data aceasta în rolul notoriului Narcis. Din distribuția filmului fac parte și artiști autohtoni îndrăgiți, precum Alex Velea, Ruby, Vali Vijelie, Johny Romano și Dan Bursuc.

Igor Cobileanski (Umbre, La Limita de Jos a Cerului, Când se stinge lumina), câștigătorul a mai multe Premii GOPO, a regizat Băieți Deștepți după un scenariu semnat de Alexandru Bergauer, Tiberiu Ioana și Cobileanski, pornind de la o idee de Tiberiu Ioana.

Echipa de producție este formată din Tiberiu Ioana în rolul de producător general și Alexandra Elena Butnaru în rolul producătorului executiv. Echipa din spatele camerelor îi are în componență pe directorul de imagine Cristian Gugu (The Jester from Transylvania, Practica), apreciata stilistă și designer de modă Liana Obancea, iar muzica este asigurată de Petru Bârlădeanu (Faci sau Taci, Legații și Francesca).

Producția Băieți Deștepți va fi distribuită de Vertical Entertainment în cinematografele din România începând din 13 octombrie 2023.

