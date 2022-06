Timmy Trumpet, mesaj pentru români de la SAGA Festival: „Vă iubesc”

Mariah Carey, dată în judecată pentru piesa All I Want for Christmas is You

Mariah Carey riscă să piardă o avere din cauza celei mai de succes piese de Crăciun lansată vreodată - All I Want for Christmas is You. Un muzician a chemat-o în judecată pe motiv că și-a însușit titlul melodiei sale, pentru hitului ei din 1994, fără să-i ceară acordul.