Tina Turner, o viață plină de drame: un soț abuziv, o boală grea și doi copii morți înaintea ei

Tina Turner a murit la 83 de ani , la reședința sa din Elveția, după o lungă luptă cu o boală necruțătoate. Deși fanii ei și-o vor aminti mereu pentru vocea ei inconfundabilă și viața închinată muzicii, Tina Turner a trecut prin momente înfiorătoare la începutul carierei și la finalul ei.

Tina Turner, pe numele ei real Anna Mae Bullock, a intrat în lumea muzicii când l-a cunoscut pe muzicianul Ike Turner . Era 1957 și a fost vrăjită de felul în care cânta cu trupa sa, Kings of Rhythm.

După ce a auzit-o cântând, Ike Turner a luat-o în trupă, având ocazia să înregistreze primul ei single în 1958, sub numele Little Ann. Odată cu primul ei mare succes, piesa A Fool In Love, Ike a decis să-i schimbe numele în Tina, să-i adauge particula Turner și să înregistreze numele pentru a-l proteja.

Ike și Tina Turner, o relație presărată cu teroare

Până în 1960, Ike și Tina Turner au avut o relație de amiciție, însă au trecut la intimități. Artista și-a dat seama că nu vrea să continue ceea ce a început cu Ike și i-a spus că între ei totul trebuie să se încheie.

Conform propriilor mărturii, Ike a lovit-o în cap cu un calapod de pantofi, din lemn. A fost prima dată când bărbatul care o descoperise o băga în sperieți, însă nu l-a părăsit pentru că îi păsa de el.

Mai mult, în octombrie 1960, Tina a născut primul lor copil, Ronnie. Doi ani mai târziu, Ike și Tina Turner s-au căsătorit în Tijuana , Mexic.

Mariajul cu Ike Turner a fost un coșmar din care nu știa cum să iasă. Abuzurile la care era supusă de partenerul ei au adus-o pe Tina în pragul sinuciderii. „Relația cu Ike m-a făcut cel mai nefericită”, avea să spună mulți ani mai târziu artista.

Cei doi s-au despărțit după ce ea a depus actele de divorț, în iulie 1976. În cartea sa autobiografică Takin' Back My Name, Ike Turner a declarat: „Sigur, am pălmuit-o pe Tina. Ne-am certat și au fost momente când am dat de pământ cu ea, fără să gândesc. Dar nu am bătut-o niciodată”, a spus Ike Turner.

Mai târziu, Ike a fost diagnosticat cu tulburare bipolară. A murit în anul 2007.

În 2016, Tina a fost diagnosticată cu cancer intestinal, boală care a măcinat-o ani în șir. În 2017 a trecut printr-un transplat de rinichi, eșuat.

Ce s-a întâmplat cu copiii Tinei Turner

Tina Turner a avut doi fii biologici: Craig, fiul ei cu Raymond Hill, și Ronnie, fiul ei cu Ike Turner. Amândoi au murit înaintea ei.

În 2018, Craig s-a sinucis în casa lui din Los Angeles. Avea 59 de ani. În decembrie 2022, Ronnie a murit la vârsta de 62 de ani din cauza complicațiilor cauzate de cancerul de colon. Despre fiul ei Ronnie, artista a declarat că „a părăsit lumea mult prea devreme”.

Tina mai avea doi copii, Ike Turner Jr și Michael Turner, fiii lui Ike Turner pe care i-a i-a adoptat după moartea fostului soț.

Din 2013, Tina Turner era căsătorită cu Erwin Bach, cu care nu avea copii.

