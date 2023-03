Ținuta transparentă în care o mamă s-a dus să-și ia copilul de la școală! Când se întoarce cu spatele se vede tot

Emma Dilemma, după cum se prezintă ea pe TikTok, este o tânără mămică din SUA, în vârstă de 35 de ani, care a devenit virală în mediul online după ce le-a arătat tuturor ținuta în care s-a dus să-și ia copilul de la școală.

Potrivit postării ei de pe TikTok, Emma a ales să se îmbrace sport când a mers după fiul ei, însă decizia ei nu a fost deloc una inspirată! După cum povestește chiar ea, tânăra mămică s-a făcut de râs în fața tuturor și a fost la un pas să intre în pământ de rușine, după cum spune o expresie cunoscută.

„Nu îmi vine să cred așa ceva! Habar nu aveam că se poate întâmpla asta dacă îmi iau repede niște haine pe mine. Vreau să le cer scuze tuturor mamelor, tuturor taților și tuturor copiilor pentru că mi-au văzut fundul în această dimineață. Cum am ieșit așa fără să-mi dau seama... Nu pot să cred că am intrat în școală purtând așa ceva”, a spus Emma Dilemma, potrivit jurnaliștilor de la New York Post.

Clipul postat pe TikTok de tânăra mămică a adunt aproape 70.000 de vizualizări, câteva mii de like-uri și sute de comentarii, unii dintre internauți afirmând că și-ar fi dorit și ei să fie în preajmă când Emma Dilemma a ieșit așa din casă.

„La ce școală trebuie să transfer copiii?”, „Pun pariu că tații abia așteaptă să-și ia din nou copiii de la școală” și „În numele tuturor taților pot confirma că 99,99% dintre bărbați n-au fost deranjați de ce au văzut. Iar ceilalți 0.01% erau cu soțiile sau iubitele de mână” sunt doar câteva dintre comentarii.

Emma Dilemma nu este însă la prima apariție de acest fel, pe TikTok postând și alte clipuri video în care apare în ținute provocatoare.