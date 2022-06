Tom Cruise împlinește 60 de ani. Drumul spre succes al actorului care a scris istorie în cinematografie

Tom Cruise împlinește 60 de ani pe 3 iulie și șochează cu prospețimea de care dă dovadă. Actorul și-a construit o carieră de invidiat, plecând de jos. În cei 40 de ani de actorie, Tom Cruise a bifat 103 nominalizări și 38 de premii.

Orice femeie ai întreba ( mai puțin pe Claire Headley ), ți-ar spune că Tom Cruise e un bărbat bine. O mărturisire care ascunde și o urmă de invidie feminină: cine naiba sunt esteticienii cu care lucrează?

Actor legendar, Tom Cruise nu a fost dintotdeauna un bărbat bine, dar a pășit în lumea cinematografiei cu aura unui „băiat de treabă”.

Tom Cruise, două petreceri la împlinirea a 60 de ani

Pe 3 iulie, Tom Cruise împlinește 60 de ani și va marca momentul cu două petreceri care se anunță memorabile. Conform The Sun, actorul va începe distracția la Londra, la un club exclusivist unde accesul e pe bază de abonament. Ulterior, Tom Cruise va zbura la Los Angeles, cu avioanul său privat, unde va organiza al doilea party.

Cum a debutat în actorie Tom Cruise

Crescut în Canada și New Jersey, Tom Cruise s-a mutat la New York la vârsta de 18 ani pentru a-și urma visul de a deveni actor. La început a fost picol în restaurante minuscule, pentru a se putea întreține. Pentru a deveni actor, s-a mutat în Los Angeles unde a semnat cu agenția de talente Creative Artists Agency.

A debutat în 1981, cu un rol minuscul în drama romantică Endless Love, cu Brooke Shields și Martin Hewitt. În același an, a bifat un rol secundar în drama Taps.

Filmele cu care a atras atenția criticilor și fanilor au fost All the Right Moves și Risky Business, ambele lansate în 1983.



Tom Cruise și Lea Thompson, ședință foto pentru filmul All the Right Moves. FOTO: Getty

Cele mai bune filme cu Tom Cruise în tinerețe

All the Right Moves, filmul lui Michael Chapman, a fost considerat de mulți critici o „nestemată subapreciată”, iar prestația lui Tom Cruise „extrem de convingătoare”. La vârsta de 21 de ani, Tom bifa această apariție în rolul unui elev de liceu american cu origini sârbe care se zbate să obțină o bursă universitară sportivă.

Anul 1983, când a apărut filmul, a fost semnalul că un nou actor legendar s-a născut. Risky Business a fost o nouă confirmare a talentului său, convertit în „una dintre cele mai bune prestații timpurii ale lui Tom Cruise”, conform site-ului Rotten Tomatoes.

În același an, Tom Cruise a bifat alte două apariții – The Outsiders și Losin’ It, însă ce era mai bun avea să vină puțin mai târziu. Mai precis în 1986, odată cu apariția superproducției Top Gun , care a confirmat statutul de star al actorului.

Cele mai de succes filme cu Tom Cruise

E greu să găsești un film cu Tom Cruise care nu a avut succes la public. Însă criticii au dat de pământ cu The Mummy (2017), pentru care actorul a fost distins cu Zmeura de Aur pentru cea mai slabă prestație. Dar, de la Top Gun (1986), până la Top Gun: Maverick (2022), Tom a strâns mai mult recenzii favorabile.

Totuși, primul mare succes al său a fost Born on Fourth of July (Născut pe 4 iulie) – 1989, care i-a adus un Glob de Aur pentru interpretare, un premiu la Chicago Film Critics Awards, un premiu la People’s Choice Awards și prima nominalizare la Oscar.

Tom Cruise în Born on Fouth of July. FOTO: Getty



În 1997 a venit cea de-a doua nominalizare la Oscar, pentru prestația din Jerry Maguire (1996), film impresionant pentru care a fost distins cu Globul de Aur în același an.

Însă, succesul în film se contorizează și în funcție de încasările din cinematografe, iar Tom Cruise deține câteva recorduri de invidiat.

Top filme cu Tom Cruise după încasări

10. Mission: Impossible III (2006) - 339,4 milioane dolari

9. The Mummy (2017) - 409,9 milioane dolari

8. Rain Man (1988) - 412,8 milioane dolari

7. The Last Samurai (2003) - 456,8 milioane dolari

6. Mission: Impossible (1996) - 457,6 milioane dolari

5. Mission: Impossible II (2000) - 549,5 milioane dolari

4. War of the Worlds (2005) - 606,8 milioane dolari

3. Mission: Impossible - Rogue Nation (2015) - 688,8 milioane dolari

2. Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011) - 694,7 milioane dolari

1. Mission: Impossible - Fallout (2018) - 787,2 milioane dolari



Top Gun: Maverick, succes de Box Office



Secvență din Top Gun: Maverick (2022). FOTO: Profimediaimages.ro

Top Gun: Maverick (2022) este încă în cinematografe și ar putea deveni cel mai de succes film cu Tom Cruise. Până acum a strâns 763 de milioane de dolari.

Filmul, care continuă acțiunea peliculei din Top Gun (1986), s-a bucurat de aprecieri în rândul cinefililor și criticilor. Tom Cruise revine la manșa avioanelor de vânătoare pentru a duce la bun sfârșit o misiune pentru care niciun tânăr pilot al Marinei SUA nu a fost pregătit.

Val Kilmer revine și el în continuarea filmului din 1986, însă are o apariție scurtă.

Cele mai mari scandaluri din viața lui Tom Cruise

Pe cât de ovaționat este ca actor, pe atât este de criticat Tom Cruise pentru viața de dincolo de studiourile de cinema. Starul, care este membru al Bisericii Scientologice, a stârnit multe antipatii din cauza convingerilor sale și a implicării bisericii în viața personală.

Tom Cruise s-a covertit la Scientologie în 1986, la impulsul primei sale soții, actrița Mimi Rogers (1987 - 1990). Actorul a recunoscut public abia în 1992 ce convingeri religioase are, însă a considerat că este o problemă personală, care nu ar trebui să intereseze pe nimeni din afara familiei sale.

În 1990, Tom s-a căsătorit cu actrița Nicole Kidman, alături de care a jucat în mai multe filme. Mulți ani după ce s-au despărțit, un membru al Bisericii Scientologice a dezvăluit într-un documentar că a fost însărcinat cu misiunea de a-i separa pe cei doi, deoarece actrița nu voia să se convertească.

Tensiunile dintre Cruise și Kidman au avut și alt substrat: cei doi s-au străduit să facă un copil împreună , însă nu au reușit. Din acest motiv, au decis să adopte o fată și un băiat. Ulterior, Tom Cruise a intentat divorț.



Nicole Kidman și Tom Cruise. FOTO: Getty

În 2006, actorul s-a căsătorit cu actrița Katie Holmes, cu care a făcut o fetiță pe nume Suri. În 2021, Katie i-a cerut divorțul, șocându-l pe actor. În cadrul audierilor din timpul divorțului, Tom a fost întrebat dacă motivul pentru care soția l-a părăsit a fost acela de a o proteja pe fiica lor de influența Bisericii Scientologice.

„Întrebarea asta mi se pare jignitoare. Nu este nevoie să-mi protejez fiica de religia mea. Asta a fost una dintre afirmații, da. Dar sunt multe alte aspecte ale divorțului”, a spus Tom Cruise, conform People. Starul are o relație deficitară cu fiica lui, pe care nu a vizitat-o ani la rând .

