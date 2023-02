Tom Cruise pare că renunțat la operațiile estetice controversate și a afișat un look natural în public

După ce în urmă cu un an stârnea reacții controversate cu înfățișarea sa bizară, Tom Cruise a apărut cu un look mult mai natural la o petrecere dată de Academia Americană de Film.

În vârstă de 60 de ani, Tom Cruise este în formă maximă și a demonstrat-o la cea mai recentă petrecere mondenă la care a participat. Filmul lui Top Gun: Maverick are 4 nominalizări la Premiile Oscar din acest an, așa că Tom a fost invitat de onoare la evenimentul organizat de Academia Americană de Film. Chiar dacă actorul nu a fost nominalizat pentru prestația sa, Top Gun 2 a primit o nominalizare pentru cel mai bun film.

La petrecere, Tom Cruise a fost în centrul atenției și toată lumea și-a dorit să apară în poze cu el. Michelle Yeoh, nominalizată la Oscar pentru rolul ei din Everything Everywhere All at Once (pe care îl puteți vedea pe voyo.ro), demonstrează și ea că la Hollywood se îmbătrânește mai încet. De aceeași vârstă ca Tom Cruise, Michelle arată spectaculos.

Nominalizat și el la Oscar pentru cel mai bun actor într-un rol principal, Austin Butler a avut o apariție impecabilă la eveniment.

SURSA FOTO: GETTY IMAGES