Tom Sizemore a murit. Actorul din Salvați soldatul Ryan s-a stins din viață în somn

Tom Sizemore a murit în somn, în Spitalul Saint Joseph din Burbank (California). Actorul de 61 de ani fusese internat în stare gravă, în urma unui anevrism cerebral cauzat de un atac vascular cerebral.

Tom Sizemore s-a stins din viață, vineri seară, după câteva zile petrecute în comă. Actorul din Salvați soldatul Ryan a murit în spitalul din Burbank unde fusese internat în urma anevrismului suferit pe fondul unui atac vascular cerebral.

„Cu mare tristețe trebuie să anunț că actorul Thomas Edward Sizemore... a murit liniștit în somn, astăzi, la Spitalul St. Joseph din Burbank. Fratele său, Paul, și băieții gemeni Jayden și Jagger (17 ani) au fost alături de el”, a spus reprezentantul lui Sizemore, Charles Lago, într-o declarație publică.

Sizemore era internat în Spitalul Saint Joseph din Burbank din 18 februarie, când a fost adus de urgență. El a fost descoperit căzut în casă, după ce suferise un anevrism cerebral . Medicii au spus de la început că starea actorului este critică.

În urmă cu câteva zile, doctorii au recomandat familiei să-l deconecteze de la aparate pe Tom Sizemore , din cauza șanselor de recuperare inexistente.

Născut în Detroit în 1961, actorul a ajuns cunoscut pentru rolurile de tip dur în filmele de război și de acțiune în care a jucat între anii 1990 și 2000.

Cele mai cunoscute roluri ale sale sunt din filmele Black Hawk Down (Elicopter la pământ), Born of the Fourth of July (Născuți pe 4 iulie), Natural Born Killers (Născuți asasini) și Saving Private Ryan (Salvați soldatul Ryan).

Tom Sizemore avea doi băieți, gemeni, cu fosta soție, actrița Maeve Quinlan. În ultimii ani a trăit cu iubita lui, Janelle McIntire.

