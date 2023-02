Tom Sizemore, în stare gravă la spital după ce a suferit un anevrism cerebral

Tom Sizemore a fost internat de urgență, duminică, după ce a suferit un anevrism cerebral, a anunțat purtătorul său de cuvânt. Actorul din „Salvați soldatul Ryan” era la reședința sa din Los Angeles când a început să se simtă rău.

Tom Sizemore, care a jucat alături de Tom Hanks în Salvați soldatul Ryan a fost găsit inconștient în propria casă, în jurul orei 2:00 noaptea. Actorul de 61 de ani a fost transportat la spital în stare critică, unde medicii au constatat că suferise un anevrism cerebral.

„Familia sa știe și așteaptă noutăți. Nu există noutăți în acest moment”, a declarat Charles Lago, purtătorul său de cuvânt, conform CNN.

Tom Sizemore este cunoscut pentru rolurile din filmele Black Hawk Down (Elicopter la pământ), Born of the Fourth of July (Născuți pe 4 iulie), Natural Born Killers (Născuți asasini) și Save Private Ryan (Salvați soldatul Ryan).

Fotografii: Getty Images/Profimediaimages.ro

Vezi și VIDEO: