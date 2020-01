Tragedie în familia lui Dwayne Johnson: a murit tatăl lui, o legendă a wrestlingului

Dwayne Johnson trece prin momente dificile: tatăl lui, Rocky Johnson, a murit la vârsta de 75 de ani. O legendă a wrestlingului, Rocky, pe numele lui real Wayde Douglas Bowles, a fost cel care l-a împins de la spate pe “The Rock” să îi calce pe urme.

Nu sunt cunoscute detaliile legate de cauza morții, însă oficialii WWE și-a exprimat regretul pe pagina oficiala de Twitter. Rocky Johnson și-a început cariera de wrestler în anii ’60 și a devenit cunoscut sub numele de “Soul Man”, însă 20 de ani mai târziu.

Dwayne a călcat pe urmele tatălui său și, înainte de a deveni un mare actor, a ajuns cunoscut în lumea wrestlingului.

Foto: Foto: Dwayne Johnson alături de părinții săi, în 2015 / Getty Images

Dwayne Johnson și-a făcut debutul în WWF sub numele Rocky Maivia, însă din 1997 și-a spus “The Rock”.

The Rock a fost desemnat de revista Forbes în 2019 cel mai bine plătit actor din lume pentru al doilea an la rând. Acesta a avut încasări fabuloase, care au depășit 120 de milioane de dolari. În ultimul an (iulie 2018-iulie 2019), actorul și-a trecut în conturi „doar” 89,4 milioane de dolari, suficiente pentru a-l menține pe primul loc.

Dwayne Johnson a făcut o afacere colosală acceptând să joace în pelicula Jumanji: Next Level, care i-a asigurat un salariu de 23,5 milioane de dolari, scrie Page Six. Este cea mai mare sumă încasată de Johnson pentru un film.