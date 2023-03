Transformare totală! Călugărița care a câștigat Vocea Italiei și a renunțat la viața monahală a lansat primul single

“Am ales să-mi urmez inima!”, spunea anul trecut Cristina Scuccia, călugărița care a câștigat Vocea Italiei și a renunțat la viața monahală pentru a-și clădi o carieră muzicală. Chiar dacă drumul e anevoios, tânăra e mândră și fericită că a reușit să-și lanseze primul ei single. Melodia “La felicita e una direzione” (n.red Fericirea este o direcție) are videoclip pe Youtube, iar fosta călugăriță e de nerecunoscut cu noul look.

“A fost o experiență unică! Mulțumirile mele nu vor fi niciodată suficiente pentru a exprima recunoștința pe care o am față de toți oamenii care lucrează pentru mine”, a scris Cristina Scuccia pe Instagram, acolo unde le-a arătat fanilor câteva frânturi din videoclipul ei.

Cu noul look, Cristina Scuccia este de nerecunoscut! Fosta călugăriță și-a pus cercel în nas și și-a arătat veleitățile de dansatoare. În videoclipul piesei “La felicita e una direzione”, tânăra poartă o rochie crem, cu o despicătură sexy pe picior. Pentru coregrafia pe care o are cu cei doi dansatori a optat pentru o rochie mini, de culoare verde, cu un decolteu adânc. (Mai multe poze în GALERIA FOTO de mai jos)

“Ești minunată! Ritm frumos, versuri frumoase și o voce senzațională!”, “Îmi place! Un cântec cu multă forță! Felicitări!”, “Chiar ești talentată! Nu te lăsa de cântat!”, “Sperăm să vii cu un album! Felicitări!”, “O voce grozavă!”, “Bravo, Cristina! Respect pentru alegerea ta! Ești foarte talentată!”, “Este fericită făcând ceea ce iubește”, sunt câteva dintre mesajele postate de urmăritorii Cristinei.

A renunțat la călugărie și s-a mutat în Spania, unde a lucrat ca ospătăriță

La opt ani după ce a ridicat trofeul de la Vocea Italiei, Cristina Scuccia a anunțat în cadrul unui talkshow italian că a renunțat la călugărie: "Cred că trebuie să îți asculți inima cu curaj. Schimbarea este un semn de evoluție, dar este întotdeauna înfricoșătoare, deoarece este mai ușor să te ancorezi în propriile certitudini decât să îți pui întrebări. Există un bine sau un rău?".

Cristina Scuccia a mărturisit că a avut nevoie de ajutorul unui psiholog pentru a lua această decizie și că asta nu înseamnă că a renunțat la credință. "Am ales să-mi urmez inima fără să mă gândesc la ce vor spune oamenii despre mine (...), Am riscat și mi-am făcut griji că voi ajunge sub un pod. I-am repetat mereu acest lucru psihologului meu”, a mai declarat Cristina. Tânăra s-a mutat în Spania, unde a lucrat ca ospătăriță.

Care este viața Cristinei Scuccia în prezent

Recent, Cristina (34 de ani) a fost prezentă în show-ul de divertisment Verissimo, acolo unde i-a promovat melodia, dar a vorbit și despre schimbările din viața ei.

Chiar dacă a lucrat ca ospăriță, Cristina a declarat că nu a renunțat niciodată la visul ei de a avea o carieră în muzică.

"Locuiesc în Spania, dar nu mai sunt chelneriță. (...) Acum sunt bine și sunt fericită. Am muncit mult și trecutul meu face parte din mine. Nu a fost o tranziție ușoară”, a mărturisit Cristina.

Tânăra care își dorește să devină o cântăreață de succes a declarat că titlul melodiei sale o reprezintă: "Nu sunt niciodată pe deplin fericită pentru că în mine există întotdeauna acel lucru care mă împinge să fac mai mult și să caut fericirea”.

Piesa exemplifică alegerea de viață pe care a făcut-o Cristina, care a decis să-și urmeze fericirea printr-o alegere puternică și curajoasă.

Pe lângă marea dragoste pentru muzică, Scuccia a vorbit și despre posibilitatea de a găsi un partener de viață. “Sunt încă singură, dar eu sunt cea care nu prea dă șanse. Sunt în acea fază a vieții în care vreau să mă bucur de toate. O să vină și bărbatul potrivit”, a conchis Cristina, potrivit Italy 24 News.

Cristina Scuccia a câștigat Vocea Italiei în 2014

Cristina Scuccia a uimit o lume întregă în anul 2014, când s-a prezentat la audițiile pe nevăzute de la Vocea Italiei. Cei patru antrenori, printre care și regretata Raffaella Carra, au rămas fără cuvinte când au întors scaunele și au văzut pe scenă o călugăriță. Cristina a oferit o interpretare entuziastă a hitului „No One”, al Aliciei Keys.

La acea vreme, Cristina Scuccia era călugăriță la mănăstirea “Ursuline Sisters of the Holy Family”, din Milano. Sora Cristina nu i-a cucerit doar pe antrenori, ci și pe telespectatori. Călugărița a reușit să ajungă în finală și să câștige Vocea Italiei, după ce a interpretat melodia “What a Feeling”, din filmul Flashdance.

